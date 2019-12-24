Новый год 2020 в Краснодаре: полная программа праздничных мероприятий

Кубанская столица вовсю сверкает разноцветными огнями. В каждом округе города сияют елки. Но главная зеленая красавица мерцает в самом сердце - на Главной городской площади, где пройдет праздничная круговерть. Если вы хотите отметить Новый год не дома, то об этом пора позаботиться уже сейчас. «КП» - Кубань» подскажет, где и как лучше встретить Новый год 2020 в Краснодаре.

КОНКРЕТНО

На центральной площади Краснодара 31 декабря 2019 года пройдут гулянья, к которым абсолютно бесплатно могут присоединиться все желающие. Для горожан и гостей кубанской столицы подготовили красочное театрализованное шоу.

Начало концерта «Новогодняя ночь Краснодара» в 22:30. Но лучше прийти заранее, чтобы успеть занять места поближе к сцене. Кстати, на площади будут работать металлоискатели, так что за безопасность можете не переживать.

Фишкой новогодней ночи станет роскошный фейерверк. Фото: krd.ru

Режиссеры новогоднего представления подготовили для взрослых и детей конкурсы с сюрпризами, лазерное шоу и выступление известных артистов города. Пляски и хороводы - все, что поможет согреться и поднять себе настроение!

Фишкой новогодней ночи станет роскошный фейерверк, который озарит небо в первые же секунды наступившего 2020 года. Небо заискрится сразу после боя курантов 1 января. Продолжаться шоу будет порядка 5 минут. Власти города пока не рассказывают, какое огненное представление подготовили, но уверяют - салют понравится всем.

Сразу после того, как фейерверк закончится, не торопитесь домой. Море музыки и танцев, конкурсы и подарки - праздник продолжается!

Пробежка вместо оливье

В Краснодаре 1 января пройдет новогодний забег. На утреннюю праздничную пробежку приглашают всех желающих. Сбор участников в 10:30 на пересечении улиц Красная, 20 и Комсомольская.

Праздничный забег начнется утром. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

- Сам забег пройдет по главной улице города. Дистанции разные – два и 20 километров, - рассказывают в администрации региона.

НА ЗАМЕТКУ

В центре Краснодара вокруг главной городской елки установили аттракционы для юных жителей кубанской столицы. Карусели здесь можно выбрать на любой вкус. Все они рассчитаны на разный возраст детишек.

Аттракционы работают каждый день с 10:00 до 22:00.

- Но обращайте внимание на погоду. Из-за этого время работы может быть сокращено, - предупреждают в администрации МУП «Парки, инвестиции, туризм» Краснодара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751327" frameborder="0"></iframe> Главная городская площадь в преддверии Нового года Видео: instagram.com/parkikrd.

КСТАТИ

На Главной городской площади по-прежнему открыта «Рождественская ярмарка»

Здесь можно приобрести изделия народных промыслов, уникальные сувениры ручной работы, множество ярких игрушек для елки. Внутри ощущаешь себя словно ребенок в волшебной сказке.

Если же вы ищите что-то съедобное, тогда для вас - торговые ряды со вкусными кондитерскими изделиями и деликатесами. Те, кто проголодается, сможет подкрепиться в гостином дворике.

Открыта ярмарка будет до 8 января.