Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего мальчика побывать в Сочи

10-летний Андрей Кочетов из Буденновска мужественно борется с тяжелым заболеванием крови – острым лимфобластным лейкозом. По рекомендациям медиков, в жизни мальчика много ограничений. Но он успевает учить английский язык и побеждать в шахматных турнирах. А еще Андрей очень хотел побывать в Сочи и увидеть горы.

Свою мечту он написал для волонтерского проекта «Елка желаний», хотя поначалу долго сомневался. Через месяц мальчик узнал, что его желание исполнит сам президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751290" frameborder="0"></iframe> Путин пообщался с мальчиком, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний».Владимир Путин в понедельник пообщался по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым, чья мечта побывать в Сочи исполнилась в рамках всероссийской акции "Елка желаний"

- Все произошло как в сказке. На форуме волонтеров в Сочи Владимир Путин сам снял записку Андрея с елки, и все завертелось! – рассказывает мама мальчика Юлия.

Ее с сыном пригласили на курорты Красной Поляны, где Андрей осваивает лыжи с инструкторами и катается на высокогорных качелях. А сегодня мальчику позвонил президент. Владимир Путин поинтересовался понравилось ли Андрею в горах.

Андрей Кочетов поговорил с президентом по громкой связи

- Мне больше всего понравилось прокатиться первый раз на лыжах, - ответил президенту мальчик и сказал, что хотел бы продолжить занятия.

- Договорились, я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание. Только будь осторожней, горные лыжи — это такой экстремальный вид спорта, - напутствовал Андрея президент.

Мальчик признался, что верит в чудеса и пожелал, чтобы мечты всех детей исполнялись. Но есть и еще одно – главное желание. Выздороветь. Мама Андрея говорит, что последний курс лечения закончили четыре месяца назад, сейчас состояние сына стабильно.

А это значит, что летом они смогут вернуться в Сочи всей семьей вместе с папой и сестренкой.