Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего мальчика побывать в Сочи
10-летний Андрей Кочетов из Буденновска мужественно борется с тяжелым заболеванием крови – острым лимфобластным лейкозом. По рекомендациям медиков, в жизни мальчика много ограничений. Но он успевает учить английский язык и побеждать в шахматных турнирах. А еще Андрей очень хотел побывать в Сочи и увидеть горы.
Свою мечту он написал для волонтерского проекта «Елка желаний», хотя поначалу долго сомневался. Через месяц мальчик узнал, что его желание исполнит сам президент.
Путин пообщался с мальчиком, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний».Владимир Путин в понедельник пообщался по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым, чья мечта побывать в Сочи исполнилась в рамках всероссийской акции "Елка желаний"
- Все произошло как в сказке. На форуме волонтеров в Сочи Владимир Путин сам снял записку Андрея с елки, и все завертелось! – рассказывает мама мальчика Юлия.
Ее с сыном пригласили на курорты Красной Поляны, где Андрей осваивает лыжи с инструкторами и катается на высокогорных качелях. А сегодня мальчику позвонил президент. Владимир Путин поинтересовался понравилось ли Андрею в горах.
Андрей Кочетов поговорил с президентом по громкой связи
- Мне больше всего понравилось прокатиться первый раз на лыжах, - ответил президенту мальчик и сказал, что хотел бы продолжить занятия.
- Договорились, я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание. Только будь осторожней, горные лыжи — это такой экстремальный вид спорта, - напутствовал Андрея президент.
Мальчик признался, что верит в чудеса и пожелал, чтобы мечты всех детей исполнялись. Но есть и еще одно – главное желание. Выздороветь. Мама Андрея говорит, что последний курс лечения закончили четыре месяца назад, сейчас состояние сына стабильно.
А это значит, что летом они смогут вернуться в Сочи всей семьей вместе с папой и сестренкой.
ИСТОЧНИК KP.RU