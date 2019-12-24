160 тысяч кубанцев вновь остались без воды

Авария произошла сегодня в пять утра. По сообщению пресс-службы МЧС, на «Троицком групповом водоводе» в районе хутора Плавни в Крымском районе вновь случилось происшествие. Из-за очередного порыва без воды остались три муниципальных образования - Крымский район, Новороссийск и Геленджик и четыре населенных пункта. В общей сложности 160 тыс человек, 6400 жилых домов. В семь утра специалисты обнаружили место порыва, сейчас там проводят земляные работы.

Жители недовольны тем, что подобного рода аварии случаются часто.

- Неужели нельзя заменить трубы? Ведь это не первая авария, - написали в соцсетях.

- Весело встретим Новый год... Но тем, кто опять будет в яме сидеть и чинить, - низкий поклон, - выразили надежду на скорейшее завершение ремонта пользователи.

Тем временем глава Крымского района Сергей Лесь на своей страничке в инстаграм сообщил, что власти делают все возможное.

- Мы срочно собрали всю имеющуюся технику, просим помощи у соседних районов, будет организован подвоз воды, - заявил Сергей Лесь.

Для подвоза воды организовано 39 автоцистерн. Также в Крымске развернули оперативный штаб по ликвидации аварии.

Для заявки на подвоз воды жителям необходимо связаться с диспетчером по телефону 5-20-35. Время и дата завершения работ пока неизвестны.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в ночь на 22 декабря на этом же водоводе произошла подобная авария в районе хутора Новотроицкого. Подключенные к «Троицкому водоводу» социальные объекты работали в сокращенном режиме.