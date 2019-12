«Бауцентр»: стройка и ремонт с удовольствием

Сегодня компания "Бауцентр" отмечает 25 лет со дня основания.

Первый гипермаркет «Бауцентр» на Кубани открылся в 2006 году в Краснодаре на улице Селезнева - это был для компании первый шаг выхода на рынки за пределы Калининградской области. В день открытия магазин посетило более 11 тысяч человек.

В целом свою историю компания ведет с 1994 года. Сегодня «Бауцентр» занимает седьмое место в топ-10 российских DIY-сетей (Do it yourself - «сделай сам»). Гипермаркеты сети работают в Калининграде, Краснодаре, Омске и Новороссийске. В этом году началось строительство первого гипера в Подмосковье, который появится в городе Пушкино.

Ассортимент и консультанты

Компания уже третий год подряд получает престижную национальную премию DIY&Household Awards в номинации «Лучшая региональная сеть России по продажам товаров для ремонта и дома». Все награды даются неспроста. «Бауцентр» очень внимательно относится к выбору поставщиков товаров и делает ставку на тех, кто производит современные, модные и высокотехнологичные материалы. Компания прорабатывает и ассортимент. На данный момент она имеет широкую линейку инструментов разных марок, богатую коллекцию напольных покрытий, изысканную сантехнику, первоклассные светильники и многое другое. Всего более 50 000 наименований товаров. Продуманные экспозиции помогают найти собственное дизайнерское решение или оформить интерьер с использованием предложенных идей.

Клиент всегда может рассчитывать на внимание, вкус и грамотную оценку со стороны сотрудников, а главное, на озабоченность решением его проблем. Добиться этого помогает климат доверия, существующий в компании с момента ее рождения и неизменно поддерживаемый ее сотрудниками. Продавцы «Бауцентр» - профессиональные консультанты, знакомые со строительством, дизайнерскими новинками, современными технологиями и материалами.

Покупки с любой точки

«Бауцентр» постоянно работает над улучшением ассортимента и качества обслуживания. Одна из сегодняшних потребностей покупателя - выбрать товар, не тратя времени и сил на поездку в магазин и ожидания в очередях. В этом плане компания преуспела, она разработала полноценный онлайн-магазин, в котором удобная и понятная навигация по всему ассортименту. Там же можно оформить и доставку товаров. Оплата производится банковской картой в онлайн-магазине или любым удобным способом при получении стройматериалов. Экономия денег, возможность без лишнего напряжения сделать выбор в спокойной обстановке - несомненные преимущества онлайн «Бауцентра».

Сам себе дизайнер

Еще одна из последних технологий, которую внедрила компания, - виртуальная примерка ванной комнаты. Пожалуй, ремонт именно этой части квартиры доставляет много хлопот. Ведь нужно подобрать грамотно дизайн, найти нужные сочетания стройматериалов и понять, чтобы ремонт не «встал в копеечку». Сервис позволяет сложить все элементы будущего интерьера в единую картину и буквально войти в ванную при помощи очков виртуальной реальности. Услуга оказалась настолько востребованной, что сейчас в компании работают над развитием подобного сервиса и для кухни.

Профессионализм команды

«Бауцентр» также работает с теми, для кого строительство и ремонт - ежедневная работа. Компания будет надежным партнером для представителей малого и среднего бизнеса, сможет точно и в срок обеспечить всеми необходимыми материалами. Работает сеть и с независимыми бригадами, занимающимися отделкой, сантехническими и другими ремонтными работами. Для них в 2000 году компания открыла специальный отдел «Профи» и создала особую дисконтную систему, позволяющую приобретать стройматериалы на более выгодных условиях.

Поскольку карта скидок «Профи» является накопительной, для крупных компаний, в которые входят несколько организаций, предусмотрена возможность общего учета товарооборота. С помощью этой функции все участники холдинга могут пользоваться единой картой скидок «Профи», получая максимальную выгоду.

Важно и то, что наличие внушительных складских площадей позволяет «Бауцентру» всегда иметь в наличии необходимые для ремонта строительные и отделочные материалы. Поэтому покупателям не придется ожидать, когда привезут тот или иной товар. Время сборки заказа составляет не более трех часов.

В магазинах сети также предусмотрены грузовая касса и выделенная зона погрузки товара, которые предназначены для крупногабаритных товаров. Все приобретенные в «Бауцентре» стройматериалы можно загрузить прямо в машину клиента. Можно взять и инструмент напрокат, ведь бывают случаи, когда для одноразовой работы не логично покупать приспособление или оборудование.

Есть еще один плюс гипермаркета - проводимые почти ежемесячно семинары по ремонту и строительству от ведущих производителей и компаний. Речь идет не только о лекционных, но и практических тренингах. Отчеты после конференций публикуются на сайте и находятся в открытом доступе для всех желающих. Там же есть и раздел «Полезные советы», благодаря которым можно предотвратить самые распространенные ошибки при строительстве и ремонте.

Гипермаркеты «Бауцентр» в Краснодарском крае

