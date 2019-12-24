"Унюхали запах алкоголя": водитель, похожий на зампрокурора Новороссийска, дал по газам, когда его остановили гаишники
Днем 22 декабря инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Хендай Солярис» без регистрационного номера. По внешним признакам водитель машины находился в состоянии опьянения. Но на просьбы сотрудников полиции пройти медосвидетельствование отказался. И даже больше, в разгаре конфликта водитель дал по газам и наехал на сотрудника дорожно-постовой службы.
Скандал назрел и соцсетях, именно там появилась информация о случившемся. Свидетели рассказывают о том, что мужчина представился заместителем прокурора межрегиональной природоохранной прокуратуры города Новороссийска, при этом не предоставил никаких документов и заявил, что его должны все знать в лицо.
- Водитель вёл себя неадекватно, оскорблял сотрудников ДПС и угрожал им увольнением. Также мужчина попытался скрыться на своём автомобиле, наехав на ногу сотрудника ДПС. На данный момент есть основания полагать, что на инспекторов оказывается давление, дабы замять инцидент, - пишут в соцсетях очевидцы с призывом о помощи.
Водитель, похожий на зампрокурора Новороссийска Видео: vk.com/ombudsmenttttttttttt.
Написанное моментально нашло отклик у пользователей, которые были возмущены инцидентом.
- "Действия данного товарища, наносят ущерб авторитету государственной власти в целом и органам прокуратуры в частности", "Водитель, возможно, просто устал", "Таким скандалистам не место в прокуратуре", "Надеюсь справедливо разберутся в ситуации", - пишут в комментариях пользователи.
В пресс-службе краевого прокуратуры пока воздержались от комментариев, информация проверяется. Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU