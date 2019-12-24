2019-12-24T11:18:07+03:00
Происшествия

"Унюхали запах алкоголя": водитель, похожий на зампрокурора Новороссийска, дал по газам, когда его остановили гаишники

Мужчина наехал на ногу сотруднику ДПС
Галина КОПЫЛОВА
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По данному факту проводится проверка. Фото: https://vk.com/ombudsmentttttttttttПо данному факту проводится проверка. Фото: https://vk.com/ombudsmenttttttttttt
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Днем 22 декабря инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Хендай Солярис» без регистрационного номера. По внешним признакам водитель машины находился в состоянии опьянения. Но на просьбы сотрудников полиции пройти медосвидетельствование отказался. И даже больше, в разгаре конфликта водитель дал по газам и наехал на сотрудника дорожно-постовой службы.

Скандал назрел и соцсетях, именно там появилась информация о случившемся. Свидетели рассказывают о том, что мужчина представился заместителем прокурора межрегиональной природоохранной прокуратуры города Новороссийска, при этом не предоставил никаких документов и заявил, что его должны все знать в лицо.

- Водитель вёл себя неадекватно, оскорблял сотрудников ДПС и угрожал им увольнением. Также мужчина попытался скрыться на своём автомобиле, наехав на ногу сотрудника ДПС. На данный момент есть основания полагать, что на инспекторов оказывается давление, дабы замять инцидент, - пишут в соцсетях очевидцы с призывом о помощи.

Водитель, похожий на зампрокурора Новороссийска Видео: vk.com/ombudsmenttttttttttt.

Написанное моментально нашло отклик у пользователей, которые были возмущены инцидентом.

- "Действия данного товарища, наносят ущерб авторитету государственной власти в целом и органам прокуратуры в частности", "Водитель, возможно, просто устал", "Таким скандалистам не место в прокуратуре", "Надеюсь справедливо разберутся в ситуации", - пишут в комментариях пользователи.

В пресс-службе краевого прокуратуры пока воздержались от комментариев, информация проверяется. Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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