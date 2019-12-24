Куда краснодарцы поедут на новогодние праздники

Специалисты проанализировали запросы краснодарцев за период с 15 ноября по 15 декабря. Исходя из опыта «Путешествий», в это время люди ищут туры именно на зимние праздники.

В какие страны?

Самый популярный и простой (а, самое главное, патриотичный) вариант новогоднего путешествия — внутренний туризм. На курорт или просто в другой город страны. За последнее пятилетие интерес жителей Краснодара к внутреннему туризму вырос практически на 25%. В нынешнем 2019-м путешествия по России было уделено две трети местных предновогодних запросов на Яндексе.

Самый актуальный среди краснодарцев заграничный запрос – Турция. Затем ОАЭ, Таиланд, Италия и Китай. В десятку популярных туров также попали Франция, Испания, США, Германия и Чехия. Соседние регионы Абхазия и Грузия лишь на 13 и 15 местах.

В какие города?

Аналитики «Яндекс.Путешествий» также составили ТОП-15 мест для новогоднего отдыха. В основном список состоит из кубанских городов. Исключений всего четыре.

Лидирует в списке Сочи, за ним Москва, Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону. Далее Туапсе, Санкт-Петербург, Новороссийск, Дубай, Ялта, Севастополь, Горячий Ключ, Стамбул. Замыкают ТОП-15 Лаго-Наки и Симферополь.

Цены отелей в новогодний период: меняются или нет?

Ни для кого не секрет, что во многих отелях в период новогодних праздников цены просто взлетают. Аналитики «Путешествий» выяснили, насколько может измениться стоимость отдыха в разных городах. Для этого специалисты сравнили местные цены за два периода: новогодний и обычный.

В ходе исследования удалось выяснить, что стоимость отдыха в городах, входящих в топ-50 популярных новогодних туристических направлений, повышается в среднем на 24%. Из заграничных городов дороже всего Дубай — здесь цены выросли на 40%. Примерно на треть повышаются стоимость в Минске, Пхукете, Таллине и Стамбуле.

Но и российские города не стали исключением. Например, в Суздале цена поднимается в 2,5 раза, в Великом Устюге и Великом Новгороде — на три четверти.

Однако такая тенденция не свойственна для Абу-Даби, Нячанга (Вьетнам), Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

- Стоит отметить, что стоимость проживания считали с учётом спроса на отели разной звёздности: более популярные категории отелей оказали на неё большее влияние. Например, если трёхзвёздочными отелями некоторого курорта интересовались тысячу раз, а пятизвёздочными — только десять, то медиана, рассчитанная по ценам из предложений, которые видели пользователи, будет ближе к среднему уровню трёхзвёздочных отелей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе «Яндекса».