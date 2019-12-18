Парламент Кубани утвердил бюджет на три года

Заседание очередной сессии провел глава парламента Юрий Бурлачко. В работе приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор края Сергей Табельский и начальник Управления ФСБ по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели свыше 60 вопросов. Одним из ключевых стал законопроект о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

Основные характеристики бюджета анонсировал председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко. По его словам, перед подготовкой документа ко второму чтению комитет детально рассмотрел рекомендации, полученные от участников парламентских слушаний, а также замечания и предложения, поступившие от профильных комитетов ЗСК. В связи с этим была подготовлена таблица поправок.

Социальные расходы

Согласно изменениям, предусмотрено увеличение за счет средств федерального бюджета доходов и расходов краевой казны в следующем году почти на 1,1 млрд рублей. Около 935 млн дополнительных средств будут направлены на развитие физической культуры и спорта. Также планируется увеличить почти на 320 млн рублей финансирование отрасли «Здравоохранение». В рамках расходов на образование предусмотрены дополнительные средства в размере 143,3 млн рублей на реконструкцию сельских школ.

Всего, согласно поправкам, в 2020 году социально-культурная сфера Кубани дополнительно получит порядка 2 млрд рублей.

- Сегодня произошло знаковое событие - мы приняли закон о краевом бюджете во втором чтении. И в процессе этой работы не было политиканства и демагогии. Совместно с администрацией мы сработали конструктивно, благодаря чему во время голосования не получили ни одного голоса против, - резюмировал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК также отметил, что более 70% расходной части бюджета будет направлено на социальную сферу.

Еще одним важным вопросом повестки стало рассмотрение поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Изменения не затрагивают основные показатели бюджета Фонда. При этом в структуре проекта выделяются отдельные приложения, утверждающие объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь гражданам края, оказанную за пределами территории страхования.

Оградить детей от никотина

Во время заседания парламентарии также обсудили важную тему защиты здоровья подрастающего поколения.

По мнению депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, чтобы оградить детей и подростков от вредных последствий употребления никотиносодержащей продукции, необходимо срочно внести изменения в антитабачное законодательство. При этом речь должна идти об ограничении оборота не только табачных изделий, но и любой продукции, содержащей никотин или его производные.

В связи с этим парламентарии приняли обращение к зампреду Правительства РФ Дмитрию Козаку о необходимости доработки проекта федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции…» и его дальнейшего рассмотрения в Госдуме.

- Перед нами стоит очень серьезная угроза. Новые виды табачных смесей вызывают быстрое привыкание и дальнейшую зависимость, а при длительном потреблении не избежать целого букета серьезных заболеваний. В первую очередь в зоне риска - молодежь и несовершеннолетние. Мы должны принять все возможные меры, чтобы оградить их от этого зла. Надеюсь, наш голос будет услышан на федеральном уровне. По моему поручению была собрана рабочая группа, которая провела заседание и подготовила текст принимаемого обращения, - подчеркнул Юрий Бурлачко.