2019-12-24T15:27:10+03:00
Общество

Рыбные хозяйства получат субсидии

Депутаты Законодательного собрания края проголосовали за господдержку отрасли
Екатерина МИШИНА
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Фото: пресс-служба ЗСК.Фото: пресс-служба ЗСК.
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В рамках сессии депутаты также утвердили во втором чтении изменения в уже действующем на территории Краснодарского края законе об аквакультуре.

Напомним, документ предполагает расширение мер господдержки в отрасли рыбоводства. С начала следующего года для производителей в регионе введут субсидии на содержание племенного поголовья аквакультуры, разведение молоди для запуска в водоемы и производство товарной рыбы.

Отметим, отрасль является одним из развивающихся направлений агропромышленного комплекса края и находится под пристальным вниманием парламентариев. По словам председателя Законодательного собрания, на Кубани есть все возможности для производства рыбной продукции и морепродуктов, а существующие проблемы необходимо решать в максимально сжатые сроки.

- Мы считаем, что несмотря на достаточное количество водных территорий и, соответственно, мест для создания искусственных водоемов без должного финансового обеспечения те надежды, которые мы связываем с производством и восполнением аквакультуры, оправданы не будут. К природным предпосылкам ее развития нужно теперь добавить и правовые. Уверен, меры поддержки, прописанные в законе, дадут серьезный экономический эффект - рост производства, налоговые отчисления и новые рабочие места, - аргументировал свою позицию Юрий Бурлачко.

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