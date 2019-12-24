Кубанскому парламенту исполнилось 25 лет

В Краснодарском «Экспограде» прошло мероприятие, посвященное 25-й годовщине со дня образования Законодательного собрания края. Участие в нем принял губернатор Вениамин Кондратьев. Торжественное собрание провел глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Почетными гостями мероприятия стали члены Совета Федерации Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Госдумы Иван Демченко, Владимир Синяговский, Дмитрий Ламейкин, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, депутаты всех шести созывов кубанского парламента, руководители судебных, правоохранительных и контролирующих органов и др. В числе приглашенных также были парламентские делегации из Адыгеи, Крыма, Ростовской области.

Празднование 25-й годовщины ЗСК открыла церемония памятного гашения художественного литерного почтового конверта, выпущенного в честь юбилейной даты. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и директор Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края Елена Бабак поставили на уникальном почтовом конверте с изображением здания ЗСК свои подписи и фирменный штемпель с датой.

- 250 тысяч конвертов будут отправлены по России на 250 тысяч адресов. А это значит, что о важной дате в истории кубанского парламента узнают жители страны. Надеюсь, что в этих письмах буду только добрые вести. А Законодательное собрание Краснодарского края, как и первые 25 лет своей деятельности, будет по-прежнему решать проблемы граждан, создавать условия для повышения качества их жизни, - отметил Юрий Бурлачко.

Перед началом торжественного собрания присутствующим продемонстрировали документальный фильм, повествующий о главных вехах развития кубанского парламента.

Открывая мероприятие, Юрий Бурлачко сообщил о приоритетных направлениях в работе Законодательного собрания края.

- За четверть века парламент Кубани прошел путь, насыщенный разными событиями. Но неизменными всегда оставались приоритеты - создание надежной правовой базы для дальнейшего социально-экономического развития региона. За строчками каждого принятого закона и постановления стоят живые дела, проблемы, волновавшие миллионы кубанцев, и совместный труд депутатов, работников органов исполнительной власти, приложивших немалые усилия для их разрешения, - сказал Юрий Бурлачко.

В свою очередь губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил признательность депутатам за принятие эффективных решений и поддержку. Он подчеркнул, что быть депутатом - это служение своей Родине, только работая единой командой можно достичь поставленных целей.

В этот день немало теплых слов прозвучало в адрес депутатов предыдущих созывов и председателю Законодательного собрания Краснодарского края Владимиру Бекетову, занимавшему свой пост с первого по пятый созыв. Разработанные и принятые в парламенте под его руководством законы послужили основой для роста аграрной отрасли края, притока инвестиций, развития местного самоуправления и многих других сфер.

Депутаты шестого созыва переняли от предшественников лучшие традиции кубанского парламентаризма и заложили новые, отвечающие требованиям современной жизни. В ходе собрания Юрий Бурлачко отметил, что за два года работы шестого созыва принят большой пакет нормативно-правовых актов: 530 законов, 1540 постановлений. И каждый из них был создан во имя главной цели - благополучия и процветания Кубани. Важнейшими инициативами стали законы о создании Фонда развития промышленности края, органическом земледелии, ограничении застройки в прибрежной полосе, о животноводстве, о курортном сборе, о дополнительных мерах по защите участников долевого строительства и многие другие.

Торжественное собрание продолжила церемония награждения. Медалями, грамотами, благодарственными письмами были отмечены депутаты ЗСК разных созывов, члены Федерального собрания РФ, сотрудники аппарата - все те, кто внес вклад в развитие кубанского парламентаризма.