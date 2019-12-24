Умные часы для здоровья и комфорта от МегаФона

Мир электроники не перестает удивлять своими технологическими новинками. В этот раз мы расскажем о небольшом, но очень полезном устройстве, которое станет надежным помощникам вашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Возможно, с позиции молодости, вы захотите возразить, мол, зачем старикам гаджеты? И будете совершенно неправы. Во-первых, пожилые люди умеют пользоваться часами, а сейчас речь идет именно об устройстве в виде часов. А значит, сама идея будет им близка и понятна. Кроме того, интерфейс у них тоже вполне простой и освоить его труда не составит. Во-вторых – ну не девальвируйте умственные способности ваших пожилых родственников. Они же смогли в свое время научить вас пользоваться ложкой, а значит, настал ваш черед обучить их управляться с электронными новинками. Ведь умные часы от МегаФона способны не только контролировать здоровье пенсионера, но и даже спасти жизнь.

Давление и пульс всегда под контролем

Одна из самых полезных функций таких смарт-часов – встроенный тонометр. Здесь этот прибор не измеряет давление, подобно классическим медицинским приборам, а рассчитывает его. Но не стоит думать, что от этого пострадает точность данных – наоборот, прибор рассчитает максимально точные характеристики давления на основании скорости и интенсивности пульсовой волны, данных электрокардиограммы, светопроницаемости крови и пр. Кстати, американский медицинский контролирующий орган FDA протестировал гаджет и одобрил его использование. Конечно, часы не годятся для изучения показателей с лабораторной точностью, но держать под контролем свое давление они вполне способны. Умные часы всегда подскажут причину плохого самочувствия, вызванного понижением или повышением давления. (Речь идет об устройствах с встроенным тонометром. Если вы выбираете модели только с пульсометрами, то они предоставят только опосредованные данные о том, пониженное или повышенное давление). С таким карманным доктором ваш пожилой человек, вместо того, чтобы искать манжетный тонометр, сможет вовремя среагировать на изменение показателей здоровья и принять нужные таблетки. К слову, устройство имеет и звуковую «напоминалку», чтобы его владелец не пропустил время пилюль или уколов.

Крупный экран, яркая подсветка и стильный дизайн делают часы модным аксессуаром.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит отметить, что смарт-часы также снабжены датчиком падения. Если такая ситуация произойдет, на ваш смартфон мгновенно придет соответствующий сигнал. Для этого нужно предварительно установить мобильное приложение.

Спортивная ходьба с карманным тренером

Кроме того, гаджет оснащен и фитнес-функциями, которые будут актуальны для человека, занимающегося спортом. В последнее время среди пожилых людей огромную популярность набирает скандинавская ходьба, а с таким устройством спортсмен золотого возраста сможет строить маршруты тренировок и отслеживать количество шагов, частоту своего пульса, уровень насыщения крови кислородом, а также степень раздражительности, стресса и релаксации.

Несмотря на то, что устройство напичкано массой полезных датчиков, оно имеет компактные размеры и стильный дизайн, который выглядит на руке очень презентабельно. При этом корпус выполнен из металла и инновационного пластика, иногда с применением сверхпрочных и легких композитных материалов (в зависимости от модели). Кстати, производители уже выпустили как модели унисекс, так и разработанные специально для дам. При этом некоторый гламур никак не влияет на их функциональность. Гаджет обладает хорошей водонепроницаемостью, что будет очень кстати, когда его хозяин или хозяйка забудет снять его в душе.

Крупные цифры и яркая подсветка позволят не напрягать зрение, а мощный динамик и чувствительный микрофон станут отличным помощником для пожилого человека во время совершения голосовых звонков при помощи устройства. Аккумулятор устройства заслуживает отдельного внимания – мощная батарея позволит смарт-часам работать без подзарядки на протяжение двух недель, собирая данные о состоянии здоровья в фоновом режиме.

И, пожалуй, еще одно немаловажное достоинство наручного гаджета – с помощью геолокации вы всегда сможете определить местоположение вашего пенсионера, даже если он заблудится или забудет дорогу домой.