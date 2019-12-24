В группе риска пенсионеры

Каждый день в России без вести пропадает 300 человек. В год это число разрастается до населения среднего города. И число исчезнувших растет с каждым годом. Некоторых находят живыми, а некоторым суждено стать неопознанным трупом. К сожалению, мешает поискам и пробелы в законодательстве, ведь не существует единого слаженного алгоритма поиска и выстроенной системы взаимодействия даже между двумя соседними областями. Нередко исчезнувший находится в больнице соседнего района, когда в его родном городе он по-прежнему числился пропавшим. Известны случаи, когда пропавших стариков находили спустя годы в домах престарелых. Все это время родные били во все колокола, обращались в полицию, к детективам и экстрасенсам с тщетными мольбами разыскать родного человека.

Самые беззащитные

Возглавляют группу риска пожилые люди, серьезно больные и дети. Эти категории зачастую не могут назвать свою фамилию, телефоны родственников и вспомнить адрес, по которому живут. И если часть дня дети находятся под защитой в образовательных или досуговых учреждениях, то старики сутками остаются наедине с угрозой. И прийти она может с самой неожиданной стороны. Помимо потери памяти, в связи с особенностями состояния здоровья, пожилого человека подстерегает более серьезная беда, исходящая от злоумышленников.

Во всех крупных городах старики с жилплощадью являются лакомым куском для преступников. Особенно, если родственники пожилого человека живут в другом населенном пункте или вовсе отсутствуют. А если пожилой человек любит ходить в лес за грибами или на рыбалку – степень риска становится еще выше. И хоть волонтеры Лиза Алерт готовы всегда прийти на помощь, нередко найденные ими пожилые грибники и ягодники погибают от переохлаждения, обезвоживания или голода.

Проблему исчезновения людей обсуждают на самом высоком уровне – в Государственной Думе. Представители высшего эшелона власти и правоохранители ищут способы выстроить систему розыска пропавших без вести. Но во многом безопасность наших родных и близких зависит, прежде всего, от нас. От нашего действия или бездействия.

Но как уберечь пожилого человека от таких бед? Жить большой и дружной семьей получается не всегда. Чаще всего именно старики не желают покидать насиженное место и переезжать к молодым, чтобы не утратить самостоятельность. К тому же, с годами характер портится, а совместное проживание может стать серьезным испытанием для каждой стороны. Навещать пожилого родственника 24 часа в сутки тоже не вариант – во-первых, этого не поймет ваш работодатель и работы вы лишитесь в самое ближайшее время. А во-вторых от такого тотального контроля может взбунтоваться и сам опекаемый. Значит, необходимо найти альтернативу, которая позволит пожилому человеку привычно жить, а вам – спокойно спать.

Мой дом – моя крепость

Создать пожилому человеку безопасность – это многоступенчатая работа. И начинать ее нужно с квартиры или дома. Обезопасить хозяина от непрошенных гостей помогут видеокамеры. Они зафиксируют, не наведывался ли кто в его отсутствие, а также помогут контролировать не просматриваемые из окон участки территории, что особенно актуально для частного дома. Или в случае, если у хозяина квартиры есть личное авто.

Умный дом поможет защитить от нежданных гостей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окна и двери также можно снабдить датчиками, фиксирующими несанкционированное проникновение. Все это выгоднее приобрести в комплекте «Умного дома» от МегаФона. При малейшей несанкционированной ситуации на ваш смартфон и на пульт оперативного центра поступит сигнал тревоги. Для этого вам нужно установить мобильное приложение с понятным интерфейсом. Кстати, комплектация охранной системы варьируется по собственному желанию. Так, можно дополнительно установить датчик задымления на случай пожара. Или датчик влажности, который предупредит о протечке, если прорвет трубу. С «Умным домом» вашему пожилому родственнику не придется звонить вам с просьбой о помощи – в любое время дня и ночи, вы будете в курсе его проблем и сможете оперативно прийти на помощь, а также вызвать на подмогу спасателей, полицию или сантехника.

Я вышел сегодня на улицу, не век же в стенах пребывать

Теперь, когда «Умный дом» сделал пребывание пожилого человека в родных стенах безопасной, следует позаботиться и о его сохранности за порогом. Ведь дом должен быть уютным и надежным защитником, но не клеткой. Но снаружи таится немало опасностей. Злоумышленники могут пристать к старику и на улице. А еще он может упасть, если давление вдруг зашалит, заблудиться или просто забыть дорогу домой и свой адрес – последнее характерно для очень пожилых или больных людей. И здесь на помощь придут новые технологии. Просто наденьте на его руку умные часы.

С помощью мобильного приложения на своем смартфоне вы будете в курсе местонахождения пожилого человека.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот небольшой гаджет станет настоящим телохранителем пожилого человека. Устройство имеет тревожную кнопку, сигнал с которой поступает на пульт дежурному в оперативный центр и вам на телефон. Кроме того, часы имеют датчик падения, который подскажет о нештатной ситуации. А самое главное, благодаря системе GPS-навигации, вы всегда будете в курсе местонахождения человека и сможете его вернуть домой, даже если сам он так и не вспомнит собственный адрес.

Умные часы с тревожной кнопкой и набором необходимых датчиков помогут пенсионерам чувствовать себя уверенно в любой ситуации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позаботьтесь о своих пожилых родственниках. Настало время сократить ужасную статистику без вести пропавших людей и пенсионеров, пострадавших от мошенников. Ведь в своем преклонном возрасте они заслужили право пожить комфортной и безопасной жизнью.