Три прекрасные жительницы Краснодара решили с помощью проекта «Преображение с «Комсомолкой» изменить себя. На первом этапе куратор проекта, врач функциональной и антивозрастной медицины, доктор медицинских наук, гинеколог-репродуктолог Лидия Федосова провела консультации о правильном питании, здоровом образе жизни и отметила по внешнему виду проблемные точки, на которые нужно обратить внимание.

На втором этапе девушки посетили специалистов клиник, положительно зарекомендовавших себя в Краснодаре. По первым впечатлениям героинь проекта консультации специалистов напомнили им, что при любых заботах и рутинной работе необходимо находить время на себя, любимую, на уход за собой, чтобы быть здоровой, красивой и привлекательной.

Замедлить бег

Наталья С. жаловалась на хроническую усталость, нервозность и утомляемость. Она побывала на приеме у косметолога клиники «Аврора». по адресу: ул. Коммунаров 237 (тел. 8(961) 517-77-77).

Клиника «Аврора» за 10 лет своей работы зарекомендовала себя с самой лучшей стороны и это несмотря на высокую конкуренцию на рынке медицинских и косметологических услуг, сложившуюся у нас в городе!

Врачи клиники прошли стажировку в профильных учреждениях Москвы и Европы, обладают большим опытом работы в области лазерной медицины, применяют передовые технологии, современное инновационное оборудование - лазерные системы производства США и Германии. Все это гарантирует безопасность и максимальную результативность лечения. В этой клинике можно пройти обследование у дерматолога, онколога, маммолога, гинеколога, эндокринолога, уролога, трихолога, выполнить УЗИ всех органов и систем организма. В разделе косметологии клиника может предложить широкий спектр разных по направлению и конечному результату процедур, в совокупности способных делать поистине чудеса. Например, смас-лифтинг, контурная пластика, аппаратная лазерная косметология.

Наталья С. проходит курс процедур у косметолога.

- Я была на консультации у врача-косметолога Полины Мустаевой. Доктор осмотрела мое лицо, выявила проблемные зоны: сухая кожа, обезвоженность, пигментация, купероз, - рассказывает Наталья. - У косметолога я не была 10 лет. Я давно мечтала посетить доктора и начать заниматься своим лицом, но у меня катастрофически не хватало на это времени - дети, домашние дела, работа… Я благодарна проекту «Преображение» за то, что у меня появилась возможность немного замедлить свой бег, отвлечься от своих рутинных забот и почувствовать себя настоящей женщиной, которая уделяет должное внимание своему здоровью и красоте.

- На основании состояния кожи был составлен план косметологических процедур, - отмечает врач Полина Мустаева. - Я назначила ей процедуру фракционного фототермолиза (лазерной шлифовки). В результате мы должны добиться эффекта снижения глубины морщин, выровняем рельеф кожи, добьемся снижения пигментации, цвет лица станет более ровный, кожа более упругой и эластичной.

По совету куратора проекта Лидии Федосовой Наталья сходила и к гинекологу в «Центр здоровья и успеха» на ул. Калинина, 260 (тел. 8 (861) 238-74-23).

Наталья С. на приеме у гинеколога.

Это учреждение широкого профиля, предлагающее индивидуальный комплекс процедур. В клинике функционируют отделения психиатрии, общей терапии, кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, гепатологии, аллергологии, иммунологии, неврологии, эндокринологии, дерматологии, урологии, андрологии, гинекологии, акушерства, маммологии, онкологии, психотерапии, наркологии, оториноларингологии, педиатрии, логопедии. Специалисты имеют соответствующие знания и внимательно относятся к проблемам. Доверяя заботу о здоровье врачам, можно не сомневаться в положительном результате. Гинекологи занимаются в том числе лечением инфекционных, воспалительных заболеваний, гормональных нарушений, помогают в подборе контрацепции. Занимаются лечением заболеваний женской половой сферы и репродуктивной функции, которые развились вследствие гормональных нарушений. Напомним, что у Натальи трое детей.

- Я была у врача гинеколога-эндокринолога Светланы Шахановой дважды. В первый прием Светлана Владимировна тщательно опросила меня о моем здоровье, жалобах, произвела осмотр и взяла анализы. Врач очень понравилась, видно, что она компетентная, внимательная, заботливая. На втором приеме у меня была выявлена болезнь и назначено лечение, а также составлен план дальнейшего обследования: кольпоскопия и УЗИ, - делится Наталья.

Качество кожи и волос

В этой же клинике «Центр здоровья и успеха» была и вторая участница проекта - Наталья Г. Она посетила дерматолога-трихолога, который занимается в том числе мезотерапией по лицу и волосистой части головы. После родов Наталья заметила изменения с качеством волос (стали тоньше и реже), и в целом внешние - поправилась, кожа потускнела, темные круги под глазами.

Наталья Г. получила консультацию трихолога.

- От визита к врачу у меня остались только положительные эмоции. Так как я обследуюсь каждый год, в том числе и на гормональный фон, мне не понадобилось сдавать дополнительные анализы. Болезней у меня нет, а вот общеукрепляющее стоит пропить, - рассказывает Наталья. - Врач порекомендовала пропить витамины группы В и следить за питанием. Например, не есть много жирного и соленого, из-за этого может нарушаться обмен и выпадают волосы. В связи с моим возрастом - 44 года, мне нужно меньше перегружать организм, так как метаболизм к этим годам уже замедленный.

К слову, дерматологи-трихологи «Центра здоровья и успеха» занимаются лечением взрослых и детей с различными аллергическими, кожными, грибковыми заболеваниями, новообразованиями и вирусной патологии, дерматоскопия новообразований, удаление новообразований, папиллом и бородавок лазерным аппаратом.

Решение гормонального дисбаланса

Участницы проекта – Наталья С. и Ирина Ф. прошли осмотр у врача-нутрициолога. На приеме девушки жаловались на головные боли, судороги в ногах, одышку, болезненные менструации.

Ирина Ф. на приеме у нутрициолога.

- Раньше я бегала, но теперь предпочитаю больше ходить. Занимаюсь физическими нагрузками «кардио». Очень хочу сбросить лишние килограммы, но пока не удается, - рассказывает Наталья. Она также отдельно отметила, что с быстрым ритмом жизни она не успевает расслабиться и испытывает постоянные стрессы.

В клинике участницы заполнили анкеты. После осмотра доктор заключила, что обе девушки мало пьют воды, не хватает клетчатки в организме, не делают упор на овощи, бобовые. Все это обязательно нужно добавить в рацион. Также одна из участниц много ест фруктов. Они содержат фруктозу и поднимают уровень сахара в крови. Все это может привести к инсулинорезистентности. Еще стоит обратить внимание, что не хватает аминокислот. С этим же может быть связаны проблемы с гормональным балансом и женскими болезнями. Потому как есть проблемы с женской гормональной системой, нужно на определенных этапах цикла принимать Омега-6 жирных кислот.

На будущее участницам был составлен план здорового питания, а также определен комплекс витаминов и минералов, которые необходимо добавить в рацион, чтобы улучшить внутреннее самочувствие.

Продолжение следует…

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