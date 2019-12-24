«Меня должны знать в лицо»: зампрокурора уволили из новороссийского ведомства до его пьяной езды по городу

Александр Загорулько представился полицейским сотрудником межрегиональной природоохранной прокуратуры города Новороссийска. Но оказалось, что из госорганов он уволился незадолго до скандала, причем по собственному желанию.

- Он работал непродолжительное время помощником Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора. На момент инцидента он не являлся работником органов прокуратуры, в связи с чем не смог предъявить удостоверение, поскольку такового уже не имел, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, что автомобиль «Хендай Солярис» без регистрационного номера. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. Но на просьбы сотрудников полиции пройти медосвидетельствование отказался. И даже больше, в разгаре конфликта водитель дал по газам и наехал на сотрудника дорожно-постовой службы.

Свидетели сообщили, что мужчина представился помощником прокурора межрегиональной природоохранной прокуратуры города Новороссийска, при этом не предоставил никаких документов и заявил, что его должны все знать в лицо.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на видно как разъяренный водитель хотел забрать мобильник собеседника, но телефон упал на землю.

Водитель, похожий на зампрокурора Новороссийска Видео: vk.com/ombudsmenttttttttttt.

Не исключено, что в отношении А. Загорулько возбудят дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».