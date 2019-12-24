2019-12-24T20:51:59+03:00
Происшествия

«Меня должны знать в лицо»: зампрокурора уволили из новороссийского ведомства до его пьяной езды по городу

За наезд на сотрудника ДПС в отношении него хотят возбудить дело
Галина КОПЫЛОВА
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По факту случившегося проводится проверкаПо факту случившегося проводится проверка
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Александр Загорулько представился полицейским сотрудником межрегиональной природоохранной прокуратуры города Новороссийска. Но оказалось, что из госорганов он уволился незадолго до скандала, причем по собственному желанию.

- Он работал непродолжительное время помощником Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора. На момент инцидента он не являлся работником органов прокуратуры, в связи с чем не смог предъявить удостоверение, поскольку такового уже не имел, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, что автомобиль «Хендай Солярис» без регистрационного номера. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. Но на просьбы сотрудников полиции пройти медосвидетельствование отказался. И даже больше, в разгаре конфликта водитель дал по газам и наехал на сотрудника дорожно-постовой службы.

Свидетели сообщили, что мужчина представился помощником прокурора межрегиональной природоохранной прокуратуры города Новороссийска, при этом не предоставил никаких документов и заявил, что его должны все знать в лицо.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на видно как разъяренный водитель хотел забрать мобильник собеседника, но телефон упал на землю.

Водитель, похожий на зампрокурора Новороссийска Видео: vk.com/ombudsmenttttttttttt.

Не исключено, что в отношении А. Загорулько возбудят дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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