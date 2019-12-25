Идеальный подарок: что положить под елку

Устали ломать голову, придумывая, что подарить на новый год ребенку, другу, подруге или пожилым родителям? Да еще хочется, чтобы презент получился долгожданным и полезным. Тогда варианты вроде чугунного коня из известного советского фильма сразу отметаем. Раньше лучшим подарком считалась книга, но в современном бурлящем мире, увы, это подойдет не всем. И дело вовсе не в том, что люди стали читать меньше. Просто будни обычного человека очень динамичны, а носить с собой громоздкий, пусть и любимый, том - неудобно. Гораздо проще «закачать» книгу в гаджет и читать её хоть в переполненном автобусе, хоть в минуты перерыва на работе. Удобно, практично, современно – а значит, то, что нам надо! Теперь осталось определиться с выбором конкретной модели для родных и близких.

С таким подарком целый год у вас будет праздничное настроение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Папа и мама всегда рядом

Если вы хотите сделать подарок пожилым родителям, обратите внимание на модели умных часов, предназначенные специально для таких владельцев. Они имеют крупный циферблат с яркой подсветкой, что очень важно при слабом зрении. Такие гаджеты имеют громкий звук и чувствительный микрофон, благодаря чему пользователь может разговаривать, не приближая устройство к лицу. А еще эти чудо-часы снабжены массой полезных функций. К примеру, в них есть тревожная кнопка – обязательно научите ваших папу, маму, бабушку или дедушку пользоваться ей при малейшей опасности. К сожалению, мошенники, готовые поживиться за счет доверчивых пожилых людей, не дремлют. Поэтому безопасность – это главное, о чем следует подумать. Кроме того, умные часы будут отслеживать состояние здоровья своего владельца с помощью датчиков пульса и давления. Оснащены они и датчиком падения – в случае такого происшествия вы получите моментальный сигнал на свое устройство (предварительно нужно будет установить специальное приложение). А еще с помощью геолокации гаджета вы всегда будете знать, где находится ваш дорогой человек и сможете ему помочь, если вдруг он заблудится или забудет дорогу домой.

Ребенок под присмотром

Подбирая подарок своему сорванцу, опять же стоит обратить внимание на «умные» часы. МегаФон предлагает несколько моделей, которые понравятся детям и позволят родителям ненавязчиво присматривать за ними. С помощью мобильного приложения или персонального компьютера всегда в онлайне можно видеть местоположение ребенка и посмотреть историю его передвижений. При помощи умных часов можно совершать звонки, что особенно актуально в школах и детсадах, где смартфоны под запретом. Приятная фишка для детворы – гаджеты оснащены простыми играми, которые понравятся маленьким пользователям.

Молодежь на стиле

Подростки и молодежь будут рады получить в подарок от Деда Мороза классические умные часы и фитнес-браслеты, которые сейчас на пике популярности. С помощью этих устройств ребята могут заниматься спортом, используя богатый функционал, представленный в линейке гаджетов от МегаФона. Кстати, более половины тинейджеров пользуются фитнес-браслетами постоянно, не снимая их даже в душе или бассейне, поскольку водонепроницаемый корпус разрешает и такую эксплуатацию. На экран устройства приходит оповещение из популярных мессенджеров. Гаджеты можно использовать и для голосовых звонков.

Современная классика

Еще одним беспроигрышным вариантом подарка станет добрый, но вовсе не старый смартфон. Это классический подарок, который никогда не потеряет актуальности. В линейке МегаФона представлена целая серия свежих моделей от известных производителей по очень приятным ценам. К тому же, сейчас разгар сезона новогодних скидок и действует система рассрочки. Кстати, некоторые модели будут очень актуальны в новогоднюю ночь – они гарантируют идеальные праздничные снимки, поскольку оснащены солидными камерами с мощными матрицами и объективами в десятки мегапикселей. Такие модели являются универсальным подарком, поскольку способны заменить фотоаппарат, планшет и, конечно, книгу. Ведь благодаря этому небольшому устройству, можно путешествовать по всему миру с целой библиотекой в кармане.

Кстати, покупая презент, не забудьте и о себе. Тем более, подарок уже ждет вас в салонах МегаФон. Весь декабрь там проходит новогодняя акция: при покупке смартфона Samsung Galaxy A50 или A70, вы получаете второй телефон совершенно бесплатно.