2019-12-25T13:29:56+03:00
Общество

В Динском районе накануне Нового года закрыли Дом культуры

Теперь елки будут проводить в маленькой сельской школе
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Пожарные приостановили деятельность учреждения. Фото: газета "РВС".Пожарные приостановили деятельность учреждения. Фото: газета "РВС".
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Встретить Новый год с размахом, как это принято на Кубани, у маленьких жителей Мичуринского поселения Динского района не получится. Ведь единственный в поселении ДК в конце ноября закрыли. Ни на ремонт, ни на реконструкцию, а просто заморозили – до вхождения в краевую программу в следующем году. Глава поселения Вячеслав Иванов надеется на губернаторскую помощь.

- Сейчас мы подготовили проект, - рассказал «Комсомольской правде» Вячеслав Иванов. – Он находится на согласовании. Очень надеемся, что все удастся. В настоящее время ДК закрыт. Он был построен в 1970-м году и сейчас там просто опасно находиться. К тому же, пожарные приостановили деятельность учреждения.

По его словам, работники своими силами неоднократно проводили ремонты, однако на капитальный ремонт собственных ресурсов не хватает. Не понятно только, почему за это взялись только сейчас, в канун новогодних праздников. Ведь принято, что в этот период все кубанские Дома культуры просто переполнены детворой самых разных возрастов. Они приходят на новогодние утренники, на последние в году занятия, показывают отчетные концерты и т.д. Теперь дети будут ютиться в местной школе.

- Я понимаю недовольство родителей. Места в школе, конечно, намного меньше, нежели в ДК. Но это единственный вариант, в учреждение культуры вход закрыт. Справимся! Помимо школы мы организуем большую елку на площади возле Дома культуры. Ожидаем много гостей, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» глава поселения.

Так что без новогоднего праздника дети Мичуринского поселения все же не останутся. Свои яркие костюмы, аквагрим, подготовленные Дедушке Морозу стихи они смогут прочитать в школе.

А пока остается лишь надеяться на то, что сельское поселение сможет войти в краевую программу и получить около 50 миллионов на восстановление Дома культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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