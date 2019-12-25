23 миллиона в карман: На мэра Туапсе Владимира Зверева завели еще одно уголовное дело за взятку

Под стражей глава Туапсе Сергей Зверев находится больше 4 месяцев. И, несмотря на то, что защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, Новый год, скорее всего, он встретит в СИЗО - домой его никто не спешит выпускать. Тем более что следователи нарыли информации на еще одно уголовное дело.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. По данным следствия, в мае 2019 года к мэру пришел на прием бизнесмен. Предприниматель попросил дать ему в аренду землю на 49 лет. Сергей Зверев был в курсе, что сдача участка без торгов невозможна. Но, закрыв глаза на это, мэр Туапсе незаконно издал постановление о выделении земли в аренду.

- В этот документ внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В СИЗО он находится с 8 августа.

После этого чиновник в июне заключил договор аренды на 49 лет по заниженной цене. Общая сумма сделки - 23 миллиона рублей. Вот только пошли деньги не в казну, а в карман мэра. Но этого Звереву показалось мало.

- Оперативникам стало известно, что мэр Туапсе оказал услугу не бесплатно, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - За предоставление участка и покровительство он потребовал у бизнесмена 1,6 миллиона рублей.

Предприниматель согласился и передал мэру двумя частями требуемую сумму - сначала миллион через приятелей, а затем - остальные 600 тысяч рублей лично.

- В связи с новыми обстоятельствами возбудили еще одно уголовное дело, после чего все объединили в одно производство, - добавляют в ведомстве.

Теперь мэра подозревают не только в превышении должностных полномочий и служебного подлога, но и в получении взятки в особо крупном размере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725080" frameborder="0"></iframe> Задержание главы Туапсе Владимира Зверева.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мэру Туапсе предъявили обвинения в служебном подлоге

62-летнему главе Туапсе Владимиру Звереву предъявили обвинения. Ему вменяется превышение должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Чиновник взят под стражу по решению суда (читайте далее)

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Напомним, фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации (продолжение)