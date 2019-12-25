2019-12-25T18:21:02+03:00
Общество

Новый год 2019-2020 в Краснодаре: график работы торговых центров и гипермаркетов

Подробное время работы ТРЦ и магазинов на Новый год 2019-2020 в Краснодаре
Ева МУР@kp_kuban
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В магазин вы успеетеВ магазин вы успеетеФото: Мария АНАНОВА
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Если трудовая неделя не отпустит вас до самого Нового года и вы переживаете, что не успеете купить подарки близким и забить холодильник, не расстраивайтесь. Большинство магазинов продлили время своей работы. А в новом 2020 году откроются уже в другие часы.

Краснодар

ТРЦ

«OZ МОЛЛ»

До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.

31 декабря - с 10:00 до 19:00, 1 января - с 15:00 до 00:00. Со 2 по 5 января с 10:00 до 23:00.

«СБС Мегамолл»

До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.

31 декабря - с 10:00 до 18:00, 1 января - с 12:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.

«Галерея Краснодар»

До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00

31 декабря - с 10:00 до 20:00. 1 января - с 12:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.

«Красная Площадь»

До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.

31 декабря - с 10:00 до 20:00. 1 января - с 15:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.

«Мега Адыгея-Кубань»

До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.

31 декабря - с 10:00 до 18:00. 1 января - с 14:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.

Супермаркет «Табрис»

Все магазины 31 декабря будут работать до 23:00, а 1 января откроются в 10:00.

Гипермаркеты

«Ашан»

ул. Уральская. 31 декабря - с 8:00 до 18:00. 1 января - выходной. Со 2 января - с 8:00 до 22:00.

Тургеневское шоссе, 27. 31 декабря - с 8:00 до 18:00. 1 января - выходной. 2 января - с 14:00 до 22:00. С 3 января - с 8:00 до 22:00.

Шоссе Нефтяников, 42. До 30 декабря - с 8:00 до 00:00. 31 декабря - с 8:00 до 19:00. 1 января - выходной. Со 2 января - с 8:00 до 22:00.

«ОКЕЙ»

Ул. Уральская, 98/11. До 30 декабря - круглосуточно. 31 декабря - с 9:00 до 21:00. 1 января - с 13:00 до 23:00. Со 2 января - с 9:00 до 23:00.

Ул. Крылатая, 2, ул. Мачуги, 2, ул. Минская, 120/8. До 30 декабря - круглосуточно. 31 декабря - с 9:00 до 21:00. 1 января - с 15:00 до 00:00. Со 2 января - с 9:00 до 23:00.

«Лента»

31 декабря - до 21:00. 1 января начнет работать с 10:00.

«Перекресток»

31 декабря - с 8:00 до 22:00.

1 января - с 13:00 до 22:00

«Пятерочка»

31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 13:00 до 22:00.

«Магнит»

До 30 декабря включительно гипермаркеты (магазины формата «Магнит Семейный») будут продлевать время работы — в среднем на 2 часа. Некоторые из них будут открыты круглосуточно.

А 31 декабря и 1 января магазины будут работать в сокращенном режиме. Узнать график работы гипермаркета по нужному адресу можно на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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