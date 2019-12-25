Новый год 2019-2020 в Краснодаре: график работы торговых центров и гипермаркетов
Если трудовая неделя не отпустит вас до самого Нового года и вы переживаете, что не успеете купить подарки близким и забить холодильник, не расстраивайтесь. Большинство магазинов продлили время своей работы. А в новом 2020 году откроются уже в другие часы.
Краснодар
ТРЦ
«OZ МОЛЛ»
До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.
31 декабря - с 10:00 до 19:00, 1 января - с 15:00 до 00:00. Со 2 по 5 января с 10:00 до 23:00.
«СБС Мегамолл»
До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.
31 декабря - с 10:00 до 18:00, 1 января - с 12:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.
«Галерея Краснодар»
До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00
31 декабря - с 10:00 до 20:00. 1 января - с 12:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.
«Красная Площадь»
До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.
31 декабря - с 10:00 до 20:00. 1 января - с 15:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.
«Мега Адыгея-Кубань»
До 30 декабря работает с 10:00 до 23:00.
31 декабря - с 10:00 до 18:00. 1 января - с 14:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.
Супермаркет «Табрис»
Все магазины 31 декабря будут работать до 23:00, а 1 января откроются в 10:00.
Гипермаркеты
«Ашан»
ул. Уральская. 31 декабря - с 8:00 до 18:00. 1 января - выходной. Со 2 января - с 8:00 до 22:00.
Тургеневское шоссе, 27. 31 декабря - с 8:00 до 18:00. 1 января - выходной. 2 января - с 14:00 до 22:00. С 3 января - с 8:00 до 22:00.
Шоссе Нефтяников, 42. До 30 декабря - с 8:00 до 00:00. 31 декабря - с 8:00 до 19:00. 1 января - выходной. Со 2 января - с 8:00 до 22:00.
«ОКЕЙ»
Ул. Уральская, 98/11. До 30 декабря - круглосуточно. 31 декабря - с 9:00 до 21:00. 1 января - с 13:00 до 23:00. Со 2 января - с 9:00 до 23:00.
Ул. Крылатая, 2, ул. Мачуги, 2, ул. Минская, 120/8. До 30 декабря - круглосуточно. 31 декабря - с 9:00 до 21:00. 1 января - с 15:00 до 00:00. Со 2 января - с 9:00 до 23:00.
«Лента»
31 декабря - до 21:00. 1 января начнет работать с 10:00.
«Перекресток»
31 декабря - с 8:00 до 22:00.
1 января - с 13:00 до 22:00
«Пятерочка»
31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 13:00 до 22:00.
«Магнит»
До 30 декабря включительно гипермаркеты (магазины формата «Магнит Семейный») будут продлевать время работы — в среднем на 2 часа. Некоторые из них будут открыты круглосуточно.
А 31 декабря и 1 января магазины будут работать в сокращенном режиме. Узнать график работы гипермаркета по нужному адресу можно на официальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU