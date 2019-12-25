"Сказали - аппендицит, оказалось - почки»: У 15-летней школьницы случайно нашли тяжелое заболевание в последней стадии

Юля - 15-летняя школьница из небольшого поселка в Ставропольском крае. С детства она была мелкой и худощавой, но болела редко. Детский сад, школа, три кружка, один из которых - народные танцы - Юлин день был расписан по часам. Родители не могли себе представить, что когда Юля достигнет подросткового возраста, болезнь перекроит их жизнь по-своему.

- Первый удар судьбы мы получили прошлым летом, когда у дочки внезапно сильно заболел живот, - рассказывает на сайте Русфонда мама девочки Инна Замураева. - Тогда врачи поставили диагноз - аппендицит - и срочно госпитализировали Юлечку. Высокий креатинин в моче при анализах насторожил докторов, но нам тогда ничего не сказали. Нас выписали из больницы и отправили под наблюдение врача-педиатра по месту жительства.

Доктор поселковой больницы наблюдала и регулярно назначала анализы. Потом назначала определенные препараты и снова отправляла домой, так как состояние ребенка было стабильным.

Но после последней процедуры, в апреле этого года, медики забили тревогу - у девочки в буквальном смысле отказывали почки.

- Диагноз звучал как приговор: хроническая почечная недостаточность последней 4-й степени. Это значит, что почки отказывают. Нам сразу сказали, что нужна пересадка. Помимо этого у дочки обнаружили еще и сложный врожденный порок сердца. Документы Юли отправили трансплантологу Михаилу Каабаку, в августе этого года нас вызвали в московский Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей для решения вопроса о трансплантации, - говорит Инна.

После обследования врачи сказали, что сначала нужно решить проблемы с сердцем. В сентябре Юлю прооперировали: провели пластику митрального и трикуспидального клапанов. Впереди – трансплантация почки, ее планируют провести в начале следующего года. А пока Юле проводят процедуру гемодиализа – искусственного очищения крови. Донором будет папа, но у них с Юлей разные группы крови. Для того чтобы донорская почка прижилась и прослужила как можно дольше, понадобятся дорогие препараты.

Но они очень дорогостоящие. Приобрести их семья с двумя детьми просто не в состоянии. Цена жизни - 3 578 528 рублей, большую часть из которых уже собрали. Не хватает 1 456 393 рублей.

Если вы хотите помочь ребенку вернуться к нормальной жизни, то сделать это легко на сайте Русфонда в специальном приложении "Как помочь Юлии Замураевой".

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- У Юли хроническая почечная недостаточность в конечной, терминальной стадии. Девочке требуется пересадка почки, донором станет папа Юли. У них разные группы крови. Чтобы снизить риск отторжения донорского органа и увеличить срок его службы, перед операцией, во время операции и после необходимо применение специальных препаратов, - пояснил трансплантолог Михаил Каабак.