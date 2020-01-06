У моря жить непросто: что показал опрос жителей южного берега

В начале ноября Южную Озереевку посетил глава Новороссийска и с командой администрации Глебовского округа провел открытое рабочее совещание по вопросам социального развития. На встрече присутствовали журналисты, местные жители и представители крупного бизнеса. Звучало много вопросов и ответов, диалог был долгий, эмоциональный, но конструктивный, поставлены планы, обсуждены проекты.

Фото: otdih.nakubani.ru

Кстати, после встречи социологи провели крупный соцопрос местного населения, чтобы проверить, насколько оправданы будущие проекты.

Как выяснилось, самый разнообразный спектр проблем беспокоит жителей Глебовского сельского округа (Южная и Северная Озереевка, Глебовка, Васильевка). Разнообразный, но вполне заурядный, как и у миллионов других их соотечественников. Люди ежедневно преодолевают какие-то трудности. Жизнь в ветхом жилье, без дорог, без канализации, среди стихийных свалок, со слабой медициной и с перебоями в электричестве сделала население Глебовского округа сильным и терпеливым.

Фото: otdih.nakubani.ru

Но вот и на их окраину пришел праздник! Администрация города приняла решение об адресной поддержке Южной Озереевки, Глебовского и Васильевки за счет внебюджетных средств. На выделенные деньги построят три фельдшерско-акушерских пункта, новый пункт приема врача общей практики и десятки детских и спортивных площадок. Кроме того, как следует из протокола того совещания в Южной Озереевке, будут закуплены генераторы для бесперебойного обеспечения электричеством, отремонтированы дороги и даже возведен Культурно-эстетический центр для детей и молодежи. В общем, скоро существенно повысится качество лечения, образования и досуга, обещает администрация.

Социологическое исследование показало, что округ значительно прирастает населением. За последние годы число проживающих в Глебовском выросло на треть - до 5 тысяч человек. К примеру,поселок Южная Озереевка в неравной степени населен коренными жителями (40%) и перебравшимися сюда после 1991 года (60%).

Около 50% опрошенных располагают доходом в 15-30 тысяч рублей в месяц, 29% рассказали о доходе меньше 15 тысяч рублей, 15% - от 30 до 50 тысяч рублей и 4% - свыше 50 тысяч рублей.

Жителей Южной Озереевки примерно в равной степени беспокоит качество социальных услуг (27%) - это нехватка больниц, врачей, школ, детских садов и прочее, а также общие проблемы экологии отметили 25% (организация свалок, вывоз мусора, чистота атмосферного воздуха: неприятный запах, выхлопные газы, пыль), а транспортные проблемы - 23% (плохая освещенность, отсутствие дорог, тротуаров и др.). Еще 16% жителей не удовлетворены социальной инфраструктурой (нехватка культурно-развлекательных и спортивных объектов): возить детей в кружки и секции приходится в город, а это - совсем не близко.

Почти у половины опрошенных в Южной Озереевке имеются проблемы с протечкой кровли. В основном это пенсионеры - у пожилых людей просто не хватает на починку крыш средств.

Совсем другая печаль у трудоспособных жителей поселка (около 40%) Южной Озереевки. Большинство из них работает в Новороссийске, и проблемы пригородов для них не принципиальны. Они строят хорошие дома, которые используют, как дачные. Но во всем округе нет электрогенераторов. Сильные ветры обрывают провода, из-за чего и старые, и новые дома надолго остаются без света.

В Южной Озереевке всего один фельдшер, а фельдшерско-акушерский пункт фактически «убит», он не ремонтировался едва ли не с 70-х годов.

Отсутствие нормальных дорог и тротуаров создает местным массу препятствий. В дождь люди до остановки идут в галошах, потом переобуваются, чтобы на работу приехать в чистой обуви. А без тротуаров невозможно пройти с коляской, жалуются мамы.

В Глебовском 37% опрошенных живут здесь 30 и более лет, 33% - с 1990-х годов, еще 30% переехали сюда в 2000-х. Около половины располагают средним месячным доходом от 15 до 30 тысяч рублей, 24% - менее 15 тысяч рублей, а 4% получают в месяц 30-50 тысяч рублей.

Селу, по мнению его жителей, не хватает некоторых благ цивилизации: здесь нет канализации, водопровода, нередки перебои со светом. Почти все социальные объекты построены еще в доельцинскую эпоху и пришли в негодность. Люди того поколения уже не верят, что можно жить лучше.

- Освещение улиц?! - удивленно переспрашивает Алексей Петрович живущий здесь с 70-х годов - Да нам бы хоть дорогу заасфальтировали…

21% опрошенных отметили проблемы экологии - автомобильные выхлопы, пыль и обращение с мусором. Многих волнует городская свалка в километре от поселка.

- Запахи постоянно, стаи мух, да и загорается часто, -жалуется Галина Михайловна, которая живет в Глебовском больше 15 лет.

- Да ладно бы только это! - добавляет соседка Галины. - А ведь некоторые стоки от свалки могут попадать прямо в реку Озерейку и по ней - в море… У нас многие берут воду из колодцев, а потом дети болеют.

Понятно, что все проблемы жителей в один момент не решить. Но есть то, что можно и нужно делать, несмотря ни на что. Власти обещали отреагировать на результаты исследования социологов уже в этом сезоне и привлечь к решению местный бизнес. Результаты взаимодействия чиновников и бизнеса социологи хотят проверить через полгода в ходе очередного опроса.