2019-12-25T19:03:59+03:00
Общество

«Я хочу к папе!»: на Кубани женщина отсудила сына у отца и заточила в реабилитационный центр

Мать надеется, что там психологи проведут беседу с ребенком и он согласится жить с ней [фото, аудио, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Юрий больше пяти лет борется за своего сына.Юрий больше пяти лет борется за своего сына.
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Последние пять дней 36-летний житель Новокубанска Юрий Тупиков осаждает стены Краснодарского реабилитационного центра, где находится его 8-летний сын Ваня. Мальчика забрали у отца по решению суда и после ужасного расставания ребенок до сих пор приходит в себя.

Интервью с дедушкой 8-летнего мальчика Николаем Тупиковым

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Делят ребенка Юрий и его 34-летняя бывшая жена Оксана с 2014 года. Брак их распался в июне 2013-го. Супруги обратились в суд, который постановил оставить ребенка с мамой, а также взыскать алименты в пользу женщины на содержание сына - отец должен был ежемесячно платить 7 283 рубля.

- Все вроде бы нормально было. Ваня виделся и с мамой, и с папой, к нам в гости приезжал — никаких проблем. Потом Оксана поставила жесткое условие - мол, по первому зову ребенок должен быть у меня. Мы согласились, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» дедушка Вани Николай Тупиков. - А потом мы заметили, что мальчик стал плохо выглядеть. Горбатиться начал, заикаться во время разговора, рот начал кривить. Юра тогда позвонил и сказал: «Давай я его полечу, а то не дело это!» Мать отказалась, заявив, что в назначенное время ребенок должен быть дома. Сын все-таки больше был озабочен здоровьем Вани, потому не вернул его.

В итоге разразился скандал. Женщина стала обращаться во все инстанции, чтобы мальчика отдали ей. Суд неоднократно становился на ее сторону, но, по словам отца ребенка, Ваня ни в какую не хотел идти к родной матери. Тогда женщина потребовать на время сменить место жительство сыну и отправить его в приют.

Отец мальчика готов пойти на любые условия жены, чтобы спасти ребенка от детдома.

Отец мальчика готов пойти на любые условия жены, чтобы спасти ребенка от детдома.

- Там с мальчиком должны хорошенько поработать психологи и убедить его, что дом один — квартира мамы, - добавляет дедушка.

Новокубанский районный суд требование Оксаны удовлетворил. За исполнением решения служителя Фемиды следили приставы, которые держали отца в то время, как женщина уводила плачущего сына в машину. Эта жуткая картина попала на видео, которое в итоге просочилось в Сеть. На кадрах видно, как мальчик сопротивляется, плачет, вырывается и, что есть силы, кричит.

В Новокубанске ребенка силой забрали у отца.

- С пятницы Юра пытался увидеть сына. Вчера его допустили на несколько минут, Ванечка тут же бросился к отцу и стал рыдать: «папа, забери меня отсюда!» Сын говорит, что внук выглядит ужасно. Синяки гигантские под глазами, он не спит почти, все время плачет, - скрепя сердце рассказывает дедушка мальчика. - Если в течение трех месяцев он не даст маме согласие, тогда его отправят в детдом. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы он туда не попал. Готовы на любые условия Оксаны, лишь бы спасти Ваню. Сегодня она вроде бы согласилась «пойти на мировую» и подписать документ о том, что будет разрешать видеться отцу. Но сейчас дала заднюю. Говорит: «пускай ребенок находится там (в реабилитационном центре — Авт.), пока не согласится жить со мной».

Есть мнение и сторонников позиции матери. Они говорят, что «мама неоднократно обращалась во все органы, что отец препятствует встречам, не дает возможности с ребенком общаться.»

- Как мать объясняет то, что она добровольно отдала вполне домашнего ребенка в реабилитационный центр, где содержатся малолетние преступники и хулиганы?

- В реабилитационный центр мальчика отправили для налаживания детско-родительских отношений. Агрессивное злоупотребление отцом родительскими правами значительно более разрушительно, чем то, что сделала мама. У ребенка же негативное складывалось мнение о маме. Надо к чести ее сказать, что она имела полное право забрать ребенка, но она передала его в центр.

«КП» - Кубань» не удалось связаться со второй стороной, но мы готовы дать слово и матери мальчика Оксане Кашуркиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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