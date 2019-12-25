2019-12-25T20:07:06+03:00
Происшествия

Дерзкое нападение на Кубани: трое мужчин с оружием ворвались в дом местного коммерсанта

Одного задержали по горячим следам, еще двое сейчас в розыске [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Все произошло в одном из частных домов Белореченска.Все произошло в одном из частных домов Белореченска.
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ЧП случилось в ночь на 25 декабря в Белореченске. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 02:12 трое вооруженных мужчин ворвались в дом местного предпринимателя, который находится на улице Шопина. В помещение они ворвались в масках, в руках у них было травматическое оружие.

В доме один из налетчиков выстрелил в плечо хозяину. По некоторым данным, причиной вооруженного нападения являются деньги, которые злоумышленники пытались выбить у коммерсанта.

- Двое неустановленных лиц скрылись, одного из мужчин задержали сотрудники Росгвардии, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Один из задержанных. Фото: vk.com/tipichkras

Один из задержанных. Фото: vk.com/tipichkras

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Один из беглецов, которого объявили в розыск. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Один из беглецов, которого объявили в розыск. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сбежавшие налетчики сейчас объявлены в розыск. По подозрению в совершении преступления разыскиваются 30-летний Антонян Арарат Андроникович и 41-летний Аветисян Аршак Петросович.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Данные лица передвигаются на автомобиле ВАЗ 2113 г/н М129УЕ750 регион, - сообщается в ориентировке.

Оба мужчины вооружены и опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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