Дерзкое нападение на Кубани: трое мужчин с оружием ворвались в дом местного коммерсанта
ЧП случилось в ночь на 25 декабря в Белореченске. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 02:12 трое вооруженных мужчин ворвались в дом местного предпринимателя, который находится на улице Шопина. В помещение они ворвались в масках, в руках у них было травматическое оружие.
В доме один из налетчиков выстрелил в плечо хозяину. По некоторым данным, причиной вооруженного нападения являются деньги, которые злоумышленники пытались выбить у коммерсанта.
- Двое неустановленных лиц скрылись, одного из мужчин задержали сотрудники Росгвардии, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Один из задержанных. Фото: vk.com/tipichkras
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».
Один из беглецов, которого объявили в розыск. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сбежавшие налетчики сейчас объявлены в розыск. По подозрению в совершении преступления разыскиваются 30-летний Антонян Арарат Андроникович и 41-летний Аветисян Аршак Петросович.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- Данные лица передвигаются на автомобиле ВАЗ 2113 г/н М129УЕ750 регион, - сообщается в ориентировке.
Оба мужчины вооружены и опасны.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»