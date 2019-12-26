Книжный эксклюзив: магазин «Чарли» против некачественной литературы

Думаете, времена культурных салонов и неспешных и увлекательных бесед про мир прозы и поэзии остался в далеком прошлом, а то и позапрошлом веке? Вовсе нет! Есть в Краснодаре удивительное место, островок уюта и спокойствия, ставший центром притяжения для истинных любителей книги.

Расположенный в старинном особняке самого сердца Краснодара, книжный магазин «Чарли» не имеет ничего общего с привычными нам торговыми точками, где даже самые ценные тома обесцениваются системой «товар – деньги». Между тем у книги есть своя душа, которая заслуживает вдумчивого отношения. Но выполнить это можно только при одном условии – нужно не просто любить книгу, а жить ею. Именно таких принципов придерживается хозяйка нестандартного магазина Анна Кадикова.

- На полках моего магазина никогда не появится книга, которая мне не нравится. Она может быть любого жанра – искусство, публицистика, детская литература. Но книга должна быть качественной. Если это не так¸ мне все равно, насколько именитый автор ее написал – в «Чарли» этого экземпляра не будет, - заявляет Анна.

И такая категоричность вполне оправдана. По ее мнению, люди истосковались по хорошей литературе, ведь ее порой так непросто найти среди массы ширпотреба.

- Я поначалу привозила по одному экземпляру – на пробу. Но читатели сразу стали «бронировать» книги. Они звонили мне: Аня, никому не продавайте, я к вам уже бегу! И я поняла, что мой вкус нашел отклик у других людей, - рассказывает хозяйка.

В «Чарли» приходят не только, чтобы просто купить книги. Люди хотят спросить совета, узнать мнение, понять – стоит ли брать тот или иной том. И Анна с готовностью их просвещает, ведь она имеет солидное питерское образование по издательскому делу и готова поделиться с посетителями секретами, что таятся под яркими обложками. В отличие от сетевых магазинов, в «Чарли» произведения разных жанров и эпох не будут заполнять одну витрину. Более того, при желании Анна проведет лекцию по книжному ориентированию, ведь это поможет не купить «не ту» книгу.

В "Чарли" широкий ассортимент интересных книг для юных читателей.Фото: Нина КУРЯШКИНА

- Ну что это за рисунки – так ведь и я могу нарисовать! – возмущается молодая мама, листая детскую книгу.

- Конечно. Вот и ребенок может. И тогда книга становится для него не недоступным произведением искусства, над которым дышать страшно, а близким другом, добрым и понятным. Поэтому, хорошо, что вы покупаете детские книги с идеальными иллюстрациями, но еще лучше, когда рисунки не столь «правильны», - объясняет хозяйка книжного дома. В арсенале ее образования и глубокие знания детской психологии.

К слову, Анна проводит и литературные собрания, на которые собираются книголюбы. Она прекрасный лектор и каждый ее рассказ о премудростях книжного мира – настоящее откровение.

Но управление книжным магазином – дело очень непростое. «Я хороший книжник и плохой продавец», - честно признается Анна. Поэтому в первый год существования «Чарли» едва не разорился. Хозяйка уже планировала его закрыть, когда вдруг получила приглашение принять участие в форуме «Дело за малым». С этого момента судьба магазина кардинально изменилась. На форуме она получила массу полезных советов и ценных консультаций. Успешные бизнесмены объяснили, в чем ее ошибки и вдохновили и дальше дерзать, не отрекаясь от собственной мечты. А компания «МТС» оплатила часть долга магазина.

- Если вы надеется разбогатеть, то книжный бизнес – это совершенно не та сфера. Но это дело моей жизни и теперь я готова идти дальше. Самое главное, не отчаиваться, делать свою работу хорошо и верить в людей, - улыбается Анна.