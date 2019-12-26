2019-12-26T13:04:34+03:00
Общество

На Кубани разыскивают сбежавших из колонии-поселения двух осужденных за кражи и грабежи

Александр Михайлин и Залим Чернов исчезли 16 декабря
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Александр Михайлин и Залим Чернов сбежали 16 декабряАлександр Михайлин и Залим Чернов сбежали 16 декабря
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На Кубани разыскивают преступников, сбежавших из колонии-поселения в Ставропольском крае. Александр Михайлин и Залим Чернов по решению отбывали наказание за кражи и грабежи в ИК-6, что в хуторе Дыдымкин Курского района.

Изначально они находились в колонии общего режима, однако по решению суда их перевели в колонию-поселение.

- 16 декабря 2019 года при проведении вечерней проверки сотрудники участка колонии-поселения ИК-6 обнаружили отсутствие двух осужденных: Чернова Залима Аскеровича 13.08.1976 года рождения, Михайлина Александра Геннадьевича 07.10.1975 года рождения. Были организованы поиски, однако до настоящего времени их местонахождение не установлено, - сообщают в УФСИН Краснодарского края.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просят сообщить по телефону 102 или по номерам 8(8652)-238-500, 8(8652)-238-330, 8(8652)-238-369.

ОРИЕНТИРОВКИ

Чернов Залим Аскерович, 13.08.1976 г.р. (43 года)

Уроженец с. Бабугент, Черекского района, Кабардино-Балкарской республики.

Приметы: Рост 178 см, среднего телосложения, нос: большой, подбородок: большой, шрам с левой стороны, губы: тонкие, брови: узкие, глаза: светлые, волосы: короткие, темные.

Михайлин Александр Геннадьевич 07.10.1975 г. (44 года)

Уроженец: Ставропольского края, г. Пятигорск, х. Золотушка.

Приметы: Рост 176 см, среднего телосложения, нос: большой, изогнутый, подбородок: большой, губы: тонкие, брови: узкие, глаза: темные, волосы: короткие темные, облысение лобное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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