У Кубанского казачьего хора появится свой концертный зал в центре Краснодара

Кубанский казачий хор обзаведется наконец собственным концертным залом. И департамент архитектуры Краснодарского края уже наметил примерные проекты сооружения, организовав конкурс среди студентов профильных вузов по всей России.

- Маэстро Виктор Захарченко и весь его огромный коллектив мечтали о таком проекте уже много лет, ведь, по существу, у всемирно известного коллектива никогда еще не было своего помещения, отвечающего запросам большой современной концертной площадки с гримерками и репетиционными залами, - сообщается на официальной странице Кубанского казачьего хора. - Здание бывшего Политпроса на Красной, 5, где вот уже 20 лет находится Центральный концертный зал, не отвечает современным требованиям акустики. Танцевальная группа и научно-исследовательский центр фольклора и этнографии, школа Кубанского казачьего хора находятся в разных концах города.

Победителями конкурса проектов будущего концертного зала стали студенты московского вуза. Их наградили денежными призами от 400 до 150 тысяч рублей.

Пока выделен только участок под строительство. Фото: департамент строительства и архитектуры Краснодарского края

- Жюри в составе ведущих архитекторов страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара приняли к рассмотрению 81 проект, авторами которых являются студенты-старшекурсники из 15 городов России, представляющих 11 российских регионов, - поясняют в пресс-службе хора.

Надо полагать, что домом для звезды мирового масштаба - Кубанского казачьего хора - станет одна из лучших конкурсных работ. Правда, пока неясно, когда грандиозное строительство планируется начать.

И представители хора, и в департаменте архитектуры Краснодарского края точных дат пока не называют, ссылаясь на то, что пока выделен лишь земельный участок напротив отеля "Марриот".