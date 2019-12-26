«Мы не теряли надежду!»: в Геленджике спустя полтора года нашли пропавшего в Краснодаре студента

«Вышел из дома и пропал» - эта история начиналась как и многие другие. Внезапное исчезновение, выключенный телефон и ни единой зацепки, указывающей на местонахождение человека. Но все же родные не теряли надежду...

Произошло все июле 2018 года. Иван Присягин - уроженец Анапы. Но, поступив в вуз, он переехал в Краснодар. Квартиру снимал в доме на улице Рахманинова, 21 — отсюда ездил на занятия.

8 июля 19-летний первокурсник последний раз вышел на связь с мамой. Женщина в разговоре с сыном ничего странного не заметила, потому пропажа парня стала для семьи полной неожиданностью. С молодым человеком пытались связаться снова и снова, но его телефон был выключен.

- Он порядочный парень, закончил школу с золотой медалью, поступил в медицинский вуз. Не может человек пропасть без вести - с ним точно случилась беда! - были уверены родные.

За помощью в поисках они обратились к волонтерам в поисковой отряд «Лиза Алерт», а также написали заявление в полицию. Объявления знакомые и друзья распространяли в Сети в надежде, что кто-то из прохожих узнает его.

- Позже появилась информация, что парень был в Горячем Ключе после пропажи. Но после проверки выяснилось, что все же это не он, - говорит представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Ника Кропачева. - А дальше след потерялся на долгих 1,5 года.

К сожалению, никто из родных не знал, в чем он вышел из дома. Известно было лишь то, что парень захватил с собой документы. А еще у Ивана были особые приметы, которые могли помочь в поисках. На левом предплечье у него татуировка полной луны с елью сверху, а на правой стороне груди - в виде ромба с глазом внутри.

Объявления о пропаже парня распространяли на улице и в интернете.

И вот спустя полтора года долгожданный звонок. Ваня позвонил родному брату и сообщил, где находится.

- Он шел по улице как вдруг его остановили сотрудники патрульно-постовой службы, если не ошибаюсь, сержанты Селезиди А.Ф и Смолин Е.В, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» брат Ивана Алексей Рябов. - Они хотели проверить его документы.

Но в разговоре молодой человек объяснил, что попал в тяжелую жизненную ситуацию за пределами Краснодарского края и из-за этого не смог вернуться к родным.

- Мы бы не хотели говорить о том, что с ним случилось, - продолжает Алексей. - Самое главное - полицейские помогли ему. Они отвезли брата в участок, где накормили, напоили чаем, дали свой телефон, с которого он и позвонил мне. Огромная благодарность сотрудникам. Сам Ваня уже дома в Анапе, медицинская помощь ему не требуется, все хорошо.