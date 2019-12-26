2019-12-26T15:52:29+03:00
Наука

В Краснодаре установят географический бронзовый знак «45 параллель»

Открытие новой достопримечательности приурочат к 175-летию РГО
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Знак установят на 45-й параллелиЗнак установят на 45-й параллели
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В Краснодаре в 2020-м году появится новая городская скульптура под названием «45 параллель». Необычный знак, посвященный уникальному географическому положению столицы Кубани, выполнят из бронзы в форме земного шара.

- В 2020 мы отметим 175 лет с момента основания Русского географического общества. В Краснодаре юбилею посветят монументальное скульптурное произведение «45 параллель». Этот проект привлечет внимание к уникальному географическому положению южной столицы, равноудаленной от Северного полюса и экватора, - рассказал первый Вице-президент РГО, выдающийся ученый и исследователь Артур Чилингаров.

На бронзовом глобусе в Краснодаре будут отмечены еще несколько известных городов, через которые проходит 45-я параллель - Миннеаполис, Турин, Бордо и другие.

В РГО считают, что географический знак станет городской достопримечательностью. Его уже готовят мастера. Всего в проекте заняты около 50 мастеров и специалистов.

СПРАВКА

Через Краснодар проходит 45-я параллель. Это значит, что город равноудален от Северного полюса и экватора. С запада на восток параллель проходит в районе Яблоновского моста, пересечения улиц Индустриальной и им. Захарова, Воронежской и им. Стасова, пересекает озеро Старая Кубань и Большой Остров, проходит по улице им. Невкипелого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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