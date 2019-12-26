Краснодарские школьники разыскали дочь героя войны, имя которого носит их класс

Задание изучить боевой путь фронтовика Василия Федченко восьмиклассники 10 школы Краснодара получили еще два года назад. Тогда решался вопрос о присвоении учреждению звания 59-й гвардейской Краматорской стрелковой дивизии.

– В семидесятые годы в нашей школе работала Екатерина Кондратьевна Мироненко, – рассказывают учителя-старожилы. – В военное время она служила санинструктором в той самой дивизии. Вместе с ней воевал и красноармеец Федченко. В послевоенные годы, работая учителем географии, она приглашала Василия Васильевича на встречи со школьниками. Так и крепла добрая дружба между нашей школой и семьей бойца.

Единственное, что сохранилось в школе от Василия Федченко, - фотография и записи в книге Екатерины Мироненко.Фото: Виталий КАРНАУХ

Однако потом женщина вышла на пенсию, уехала в другой регион, ветеран, ставший родным школе №10, умер. Так и прервалась дружба, экспонаты музея затерялись, даже контакты не сохранились… И больше в 10 школе о солдате Победы Федченко рассказывать было некому. Но несколько лет назад учительница истории Татьяна Науменко возобновила поисковую деятельность. И вот – благодаря совместным усилиям – удалось найти потомков ветерана. Причем делали это сами школьники.

– Сначала нашли сайты, где хранится информация об участниках войны, – говорит 8-классница Анна Стрелкова. – Но о Василии Васильевиче подробной информации не было. Единственными оказались воспоминания Екатерины Кондратьевны Мироненко. Поэтому вместе с классным руководителем Мариной Николаевной Максимович написали и отправили письмо в администрацию Тимашевского района, откуда родом фронтовик.

Глава района Андрей Палий, получив письмо краснодарских школьников, опубликовал его на своей странице в instagram.

avpaliy76 Уважаемые тимашевцы! В администрацию района обратились ученики 8-д класса краснодарской школы №10.

– Меня очень тронула эта история. Я даже мысленно поставил письму пометку «срочно!». Сразу разместил текст в своем аккаунте, многие подхватили репостами. На следующий день с нами связалась дочка ветерана Людмила Васильевна Кобцева из станицы Медведовской. Ребята молодцы, что занялись такой поисковой работой. Муниципалитет окажет всю необходимую помощь для встречи школьников с семьей ветерана. Я и сам хочу с юными поисковиками познакомиться, – поделился впечатлением с «КП»-Кубань» глава Тимашевского района Андрей Палий.

Школьники также рассказали, что Екатерина Мироненко в своих воспоминаниях описала, как вынесла с поле боя раненого бойца Федченко. Знакомая с писателем Михаилом Шолоховым, она рассказала ему об этом. Есть даже версия, что случай нашел отражение в произведении «Они сражались за Родину».

– 59-я дивизия некоторое время находилась в станице Вешенской Ростовской области. В воспоминаниях Екатерины Кондратьевны можно прочитать, что бойцы помогали Михаилу Александровичу хоронить его родных, погибших от бомбежки, – рассказывает восьмиклассник Андрей Максимович. – Также они спасли несколько рукописей известного писателя.

Конечно, все эти факты пока прямых подтверждений не нашли. «Комсомольская правда»-Кубань» связалась с домом-музеем Михаила Шолохова в Вешенской. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Татьяна Зарубина пояснила, что штаб дивизии действительно находился в доме писателя.

– Мать Михаила Александровича погибла 8 июля 1942. Конечно, подробностей о том, кто хоронил ее, помимо родных, нет. Но не исключено, что бойцы 59 дивизии тоже принимали участие в похоронной процессии. По поводу рукописей в архивах музея есть информация, что командир одной из танковых бригад летом 1942 подобрал на одной из улиц листы рукописи «Тихого Дона», позже предал их писателю, – поделилась Татьяна Зарубина.

С семьей фронтовика Федченко ученики краснодарской школы планируют встретиться в январе.

– Наш класс официально имя бойца пока не получил. Сейчас мы должны воссоздать по воспоминаниям родных его жизнь и фронтовой путь. И уже в феврале по результатам поисковой деятельности нам присвоят имя Василия Васильевича, – рассказала классный руководитель восьмиклассников Марина Максимович. – В администрации района нам пообещали помочь. А его дочь мы примем у себя как родную!