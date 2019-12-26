Кубанские коммунисты подвели итоги уходящего года

Участие в ней приняли депутат Госдумы, первый секретарь крайкома КПРФ Николай Осадчий; депутат Заксобрания края Павел Соколенко; секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов и депутат краснодарской думы Дмитрий Коломиец.

Пресс-конференция длилась на протяжении двух с половиной часов. За это время ее участники подвели политические итоги 2019 года и ответили на вопросы представителей СМИ и блогеров.

Открывая пресс-конференцию, Николай Осадчий подчеркнул, что коммунисты представляют собой серьезную силу, благодаря которой воплощаются в жизнь законодательные инициативы, направленные на благополучие жителей Краснодарского края и всей страны. Работа партии строится на программе «Десять шагов к достойной жизни», стартовавшей в начале 2018 года.

Краснодарское краевое отделение КПРФ

- Мы последовательно выступаем за смену курса развития России, за поворот к более справедливому обществу и социализму. Сегодня наиболее динамично развиваются те страны, которые сохранили свою социалистическую составляющую и нашли способ совместить ее с передовыми научно-техническими прорывами. Это Китай и Вьетнам. В отличие от России, и там и там оказались способны создать смартфон - то, без чего сегодня невозможно представить современную жизнь, - сказал Николай Осадчий.

Систему оплаты труда нужно менять

При этом он отметил, что у партии не возникает принципиальных разногласий с провозглашенным президентом курсом.

- В своем майском указе президент наметил правильные цели. Россия должна войти в пятерку экономических держав мира, а продолжительность жизни ее граждан должна увеличиться. К сожалению, складывается ощущение, что правительство РФ не слышит установок и буквально саботирует задачи, поставленные президентом. Для того чтобы войти в пятерку мировых лидеров, нужно 3,5 - 4% экономических темпов давать ежегодно. А сейчас мы второй год подряд топчемся около 1%. Что касается продолжительности жизни - в настоящее время население России вымирает, и даже миграционные потоки не могут спасти положение. По официальным данным, с 2017 года по 1 ноября 2019 года естественная убыль населения страны составила 620 тысяч человек. И чтобы изменить ситуацию, необходимы экстренные меры, - отметил Осадчий. Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что в первую очередь нужно наладить систему здравоохранения, почти утратившую первичную медпомощь вследствие оптимизации. К счастью, в настоящее время снова открываются ФАПы. Однако остается еще дефицит кадров, решить который можно только с помощью кардинального пересмотра системы оплаты труда медработникам. Этого же «красные» намерены добиться и для молодых педагогов, которые зачастую из-за низкой зарплаты уходят в другие профессии.

Краснодарское краевое отделение КПРФ

Эту инициативу уже рассматривали в текущем году на парламентских слушаниях, где, по словам Николая Осадчего, спикер Госдумы отметил, что правительству необходимо пересматривать систему оплаты труда педагогам.

«Коммунистические» поправки в пенсионную реформу

Николай Осадчий сообщил, что фракцию КПРФ в Госдуме представляют образованные профессионалы с богатым жизненным опытом. В их числе

академики, доктора наук, космонавты, известные деятели культуры. Благодаря слаженной работе, коммунистам удалось внести 124 законопроекта в Госдуму. Из них 91 находится на рассмотрении. Из общего числа за все годы был принят 91 законопроект, а в текущем году - 28. И все они разработаны в соответствии с социалистическим курсом красных. К наиболее значимым победам в парламенте является утвержденная инициатива увеличить на 25% базовую часть страховой пенсии пенсионеров, отработавших в сельской местности.

- Изначально это был наш законопроект, который президент озвучил в поправках в пенсионную реформу. Мы также приняли закон, который устанавливает ипотечные каникулы на 6 месяцев для заемщиков, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. Нашей инициативой был и закон о гарантированной защите прав граждан, так называемых обманутых дольщиков, участников долевого строительства. Благодаря тому, что КПРФ в течение трех лет провела три съезда этих дольщиков со всей страны, в Думе прошли большие парламентские слушания, которые вылились в ряд законов, направленных на защиту вкладчиков, - сообщил депутат Госдумы.

Многодетных освободили от налога

Достижением КПРФ является и принятие целой серии законодательных инициатив. В их числе законы о запрете коллекторам взыскивать с граждан долги по ЖКХ; об увеличении выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до 10 тыс. для работающего родителя; о возможности получения жилищной выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка не только по месту регистрации, но и по месту фактического пребывания. Благодаря «красной» фракции многодетные семьи освободили от уплаты налога на недвижимость и ввели пониженную ставку НДС в отношении производителей плодово-ягодной продукции, одновременно повысив НДС до 20 процентов для тех, кто ввозит импортное пальмовое масло. Как сообщил Николай Осадчий, дополнительные доходы, полученные от импорта пальмового масла, направляются на поддержку молочного животноводства.

- Благодаря настойчивости нашей фракции в этом году правительством по поручению президента была разработана и утверждена государственная программа устойчивого комплексного развития сельских территорий. Объем бюджетных ассигнований достаточно велик - 2,3 трлн руб., - отметил Николай Осадчий.

Закон о стакане молока

Еще одним достижением фракции КПРФ в Госдуме стало рассмотрение закона об организации горячего питания для детей в школах. Речь идет о так называемом «Законе о стакане молока», инициированном коммунистами. «Красные» предлагают вернуть в школу бесплатное молоко для детей, как было в советское время. Присутствующие в зале журналисты обратили внимание спикеров на многочисленные жалобы на невкусную пищу в школьных столовых, поступающие от родителей. В свою очередь Николай Осадчий отметил, что принятие данного закона поможет улучшить ситуацию со школьным питанием, но еще до его официального принятия он готов рассмотреть все обращения родителей. Его соратники Павел Соколенко, Александр Сафронов и Дмитрий Коломиец выразили готовность подключиться к этой работе и отреагировать на все жалобы по данному вопросу.

Отдельной темой разговора стали планы КПРФ на предстоящий год. Участники пресс-конференции заявили, что КПРФ не намерена отсиживаться в стороне и планирует принимать в грядущих выборах самое активное участие. Достойные кандидатуры у партии имеются.

При этом Николай Осадчий подчеркнул, что партия не является изолированной системой, напротив, она открыта для всех ради реализации главной цели - вывода страны из кризиса. А потому, добавил Осадчий, на предстоящих выборах не исключена ситуация, что партию будут представлять беспартийные кандидаты, разделяющие основные убеждения «красных».

- Я всегда подчеркиваю - у нас есть собственная программа и нам нужен человек, способный эту программу реализовать. Мы открыты для всех и готовы строить диалог и совместную работу не только с беспартийными, но и с представителями других политических движений.