«Доктор Франкенштейн» объявила в СИЗО голодовку и потеряла сознание в суде

В четверг, 26 декабря, в Ленинском районном суде Краснодара сорвалось заседание о продлении меры пресечения Алене Верди. Как удалось узнать «КП» - Кубань», прямо в зале суда ей стало плохо и она упала в обморок. Как выяснилось, причиной тому могла стать голодовка, объявленная «Доктором Франкенштейном» месяц назад.

Алена Верди объявила голодовку.

Тогда суд Краснодара удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Алене Верди до 31 декабря. Сама женщина, обвиняемая в оказании некачественных услуг своим пациенткам, по-прежнему настаивала на своей невиновности. Более того, она считает, что ее права ущемлены из-за того, что с ней не проводили ни одного следственного эксперимента.

- 15 ноября мной официально объявлена голодовка, которая будет длиться до полного восстановления моих прав, - заявила Верди в прошлом суде. - В случае очередного нарушения моих законных прав на свободу Ленинским районным судом я также откажусь от воды.

Несмотря на громкие заявления, служитель Фемиды оставил «Доктора Франкенштейна» в СИЗО. Когда же пришло время снова продлевать арест, у Верди ухудшилось самочувствие. Из-за этого заседание перенесли на 30 декабря. Позицию своей подзащитной адвокат никак не комментирует.

Алена Верди с первых дней нахождения под стражей надеялась, что ей изменят меру пресечения на домашний арест.

А тем временем пострадавшие от рук прославившегося на всю страну пластического хирурга прошли судебно-медицинскую экспертизы. Ее результаты, как удалось узнать «КП» - Кубань», будут известный через месяц. Эти данные позволят говорить о том, виновна Алена Верди или нет. Напомним, сама женщина утверждает, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. Именно руководитель и главный врач центра, по словам Алены Верди, незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

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