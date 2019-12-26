2019-12-26T19:23:32+03:00
Происшествия

«Доктор Франкенштейн» объявила в СИЗО голодовку и потеряла сознание в суде

Из-за плохого самочувствия Алены Верди заседание перенесли [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Алена Верди находится в СИЗО с 5 апреля.Алена Верди находится в СИЗО с 5 апреля.
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В четверг, 26 декабря, в Ленинском районном суде Краснодара сорвалось заседание о продлении меры пресечения Алене Верди. Как удалось узнать «КП» - Кубань», прямо в зале суда ей стало плохо и она упала в обморок. Как выяснилось, причиной тому могла стать голодовка, объявленная «Доктором Франкенштейном» месяц назад.

Алена Верди объявила голодовку.

Тогда суд Краснодара удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Алене Верди до 31 декабря. Сама женщина, обвиняемая в оказании некачественных услуг своим пациенткам, по-прежнему настаивала на своей невиновности. Более того, она считает, что ее права ущемлены из-за того, что с ней не проводили ни одного следственного эксперимента.

- 15 ноября мной официально объявлена голодовка, которая будет длиться до полного восстановления моих прав, - заявила Верди в прошлом суде. - В случае очередного нарушения моих законных прав на свободу Ленинским районным судом я также откажусь от воды.

Несмотря на громкие заявления, служитель Фемиды оставил «Доктора Франкенштейна» в СИЗО. Когда же пришло время снова продлевать арест, у Верди ухудшилось самочувствие. Из-за этого заседание перенесли на 30 декабря. Позицию своей подзащитной адвокат никак не комментирует.

Алена Верди с первых дней нахождения под стражей надеялась, что ей изменят меру пресечения на домашний арест.

Алена Верди с первых дней нахождения под стражей надеялась, что ей изменят меру пресечения на домашний арест.

А тем временем пострадавшие от рук прославившегося на всю страну пластического хирурга прошли судебно-медицинскую экспертизы. Ее результаты, как удалось узнать «КП» - Кубань», будут известный через месяц. Эти данные позволят говорить о том, виновна Алена Верди или нет. Напомним, сама женщина утверждает, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. Именно руководитель и главный врач центра, по словам Алены Верди, незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

«Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Кубани пластический хирург, изуродовавшая 7 пациенток, до сих пор находится на свободе

Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили объединить свои силы и подать коллективное заявление в Следственный комитет на псевдохирурга (читайте далее)

«Доктор Франкенштейн» Алена Верди корреспонденту «КП»: Все обвинения пациентов – неправда

После широкой огласки появилась информация о том, что доктор пустилась в бега и даже могла скрываться в Арабских Эмиратах, но корреспондент «Комсомольской правды - Кубань» без труда дозвонился скандальному врачу. Правда, разговор вышел коротким (читайте далее)

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Следствие по делу в отношении пластического хирурга Алены Верди продолжается - суд продлил ей срок заключения под стражей еще на месяц. А тем временем ее пациентки пытаются вернуть былую внешность, исправляя результаты ее работы у других специалистов (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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