Кубанские врачи «вернули с того света» 29-летнюю женщину, попавшую в ДТП

Обычная поездка в Ставрополь обернулась для 29-летней Натальи из Краснодара настоящей трагедией. Машина, в которой она ехала, попала в серьезную аварию. Случайные водители, ставшие свидетелями ДТП, вызвали скорую.

О том, что женщина выживет, надежды было мало. У Натальи была открытая черепно-мозговая травма. Ее доставили в одну из ставропольских больниц. Здесь пострадавшая пробыла неделю, но лечение не дало результата. Женщина не приходила в сознание, ей становилось хуже с каждым днем.

В итоге Наталью с помощью санавиации транспортировали в краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре.

Интервью с пострадавшей Натальей 00:00 00:00

- В общей сложности женщина пробыла в коме 10 дней, - рассказывают в больнице. - Реаниматологи клиники сумели вывести больную из комы, однако состояние ее мозга оставалось тяжелым.

Восстановление навыков ходьбы с помощью робота. Фото: ККБ №1.

Женщина не помнила свое имя, не могла рассказать о себе, более того, она не узнавала родственников, не понимала, где находится, забыла даже как произносить слова. Пациентка не была парализована, но пользоваться руками и ногами она тоже «разучилась».

О том, что Наталья сможет вернуться к прежней жизни, тогда уверенный прогноз дать было невозможно. Но все же медики приняли решение - перевести ее в отделение реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы.

Реабилитолог помогает восстановить пациентке баланс, равновесие и координацию. Фото: ККБ №1.

- Сначала мы не видели особых успехов в медикаментозной терапии. Но на седьмой день лечения случилось настоящее чудо, иначе это не назовешь. Наташа как будто «проснулась» и начала с нами общаться, – говорит «Комсомольской правде» - Кубань» невролог Людмила Тимченко. – Она вспомнила о своем трехлетнем сыне, стала проситься к нему домой.

Именно с этого момента ее реабилитация пошла на ура: желание выздороветь было огромным.

Интервью с неврологом Людмилой Тимченко 00:00 00:00

Для Натальи разработали индивидуальный курс реабилитации. Женщину буквально заново учили сидеть, вставать, ходить, удерживать равновесие при ходьбе, разговаривать, писать буквы.

Наталья вместе с реабилитологом Ольгой Дружко. Фото: ККБ №1.

- С ней также занимался психолог. После ДТП пострадавшая сильно переживала, когда не могла вспомнить важные события своей жизни, расстраивалась, когда не могла произнести названия некоторых предметов, адрес дома, - добавляют врачи больницы. - Скорейшему восстановлению также способствовала роботизированная механотерапия. Она помогает воздействовать на слабо работающие суставы и группы мышц.

Наталья вместе с матерью приехали на заключительном этапе выписки из больницы. Фото: ККБ №1.

Как говорят медики, основные этапы реабилитации Наталья преодолела всего (!) за три недели. Сейчас женщина уже выписалась из больницы. Сейчас она готовится встретить Новый год в кругу семьи, вместе с любимым сыном.