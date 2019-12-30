В Сочи экс-директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского поместили под домашний арест

Как писала «КП»-Кубань», в декабре 2017 года местный застройщик обратился в «Водоканал» с просьбой подключить многоквартирный дом к сетям водоснабжения и водоотведения.

По данным следствия, мужчина подал ложные документы. Строение не было включено в инвестиционную программу МУП «Водоканал» на 2018-2022 год. Предприятие не имело технической возможности подключить объект к водоснабжению. Однако Винарский все же выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, общая сумма ущерба составила 38 млн рублей. Виновника приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии-поселении за превышение полномочий.

Адвокат осужденного обжаловал приговор, уверяя, что вина подзащитного не доказана. Суд оставил решение без изменений.

В октябре Сергей Винарский стал фигурантом новых уголовных дел. Следователи выяснили, что он без согласования с администрацией заключил «экономически необоснованный договор с коммерческой организацией на оказание услуг по хранению имущества предприятия». Тогда «КП»-Кубань» в СК сообщили, что эти незаконные действия привели к оплате услуг на сумму свыше 500 тысяч рублей и возникновению кредиторской задолженности в размере более 55 миллионов рублей.

Кроме того, бывший директор допустил безвозмездное заключение договоров с потребителями в 2017-м году, из-за чего предприятие не получило более двух миллионов рублей.

А в сентябре 2018-го года руководитель водоканала не стал пользоваться услугами штатных сотрудников правового управления и заключил договоры оказания юридических услуг со сторонними организациями на 9 миллионов рублей. Винарский был заключен под стражу.

24 декабря Краснодарский краевой суд принял решение о переводе Винарского под домашний арест.