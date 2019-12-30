2019-12-30T14:07:44+03:00
Происшествия

«У ребенка остановилось сердце»: Воспитательница детского сада откачала годовалого малыша после внезапного приступа

Вместе с медсестрой они привели в чувство мальчика до приезда скорой [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Пока врачи были в пути, они давали строгие указания медсестре и воспитателюПока врачи были в пути, они давали строгие указания медсестре и воспитателю
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Инцидент произошел 25-го ноября в краснодарском детском саду №24. Во сне у годовалого Дани (имя изменено - авт.) остановилось сердце. Благо, что воспитатель Елена Науменко в этот момент была рядом.

- Я услышала хрипы странные, подбежала к Данечке, а он синий весь, - рассказала она "КП" - Кубань". - Я перевернула его на животик, подумала, может, подавился слюнкой во сне. Но он перестал дышать.

Теперь счет шел уже на секунды. Елена Науменко не помнит, как преодолела это расстояние от группы до медкабинета.

- Медсестра наша Татьяна Котенева была на посту. Пока бежали с ней к детской кроватке Дани, вызывали скорую, - продолжает Елена Науменко.

На том конце провода медики детской реанимации давали четкие указания - экстренно приступать к непрямому массажу сердца мальчика и искусственному дыханию .

Воспитатель и медсестра детсада спасли ребёнка в Краснодаре.

- Он у нас такой худенький. Нам эти рекомендации очень помогли, боялись ему повредить что-нибудь, - едва сдерживает слезы воспитатель.

К тому моменту, когда скорая была у дверей детсада, сердце Дани вновь застучало.

- Врачи реанимации отметили своевременность и профессионализм действий педагогов и медработника детсада, - отметил героизм женщин на итоговом предновогоднем совещании мэр Краснодара Евгений Первышов. - Спасибо вам большое за такую работу!

Обеих женщин наградили в мэрии Краснодара. Фото: скриншот видео пресс-служба администрации

Обеих женщин наградили в мэрии Краснодара. Фото: скриншот видео пресс-служба администрации

Маленький Даня до сих пор находится в Детской краевой больнице. Врачи выясняют, что стало причиной внезапной остановки дыхания. Но жизни мальчика уже ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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