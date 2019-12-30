Деньги вперед: Какие предложения сегодня есть у банков Краснодарского края

Банки очень любят Краснодарский край. Как они сами признаются, здесь проходит очень много различных транзакций. В регионе работают промышленные предприятия и много частных предпринимателей, да и у рядовых жителей края деньги водятся. Кубань очень активна экономически.

Соответственно, чем разнообразнее пакет услуг того или иного банка, тем лучше он себя чувствует в плане финансов и тем крепче стоит на ногах.

- Умение реагировать на финансовые тренды и идти в ногу с людьми – это ключ к успеху любого банка, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» управляющий Южного филиала Газпромбанка Сергей Селютин.

ЧТО ПОПУЛЯРНЕЙ: КРЕДИТ ИЛИ ВКЛАД?

Говоря об этих двух основных продуктах любого банка, необходимо отметить, что в большинстве регионов России преобладают займы. В Краснодарском крае же ситуация паритетная. Люди одинаково активно и кладут деньги на счет, и берут в долг.

Что касается кредитных продуктов, то наиболее популярны три направления: потребительский займ, ипотечный и кредитная карта. На этих полях также идет активная борьба. Банки тягаются в нестандартности предложений и бонусах, которые может получить клиент.

- Самым популярным остается потребительский кредит. В Краснодарском крае много подобных предложений. Возьмем, телефонию. Выходит новый телефон, его фотографии развесили по всему городу: идет формирование потребности клиента. Если у человека есть деньги, то он идет и покупает, если нет, то начинает искать необходимую сумму. Чаще берет кредит, - объясняет управляющий Южного филиала Газпромбанка. - Есть вполне очевидный факт – потребление растет, а значит - растут и затраты человека на жизнь.

Для многих минусом кредита является сложность его получения: нужно ехать в офис, доказывать свою платежеспособность, ждать одобрения. Но сегодня можно этого избежать. Сейчас активно развивается электронная коммерция. Не остались в стороне и банки.

- В мобильном приложении мы запустили опцию безвизитного кредитования. Это значит, что специалист банка посмотрел на историю операций и дал предварительное одобрение. Данное предложение отправляется пользователю. Клиенту стоит нажать пару кнопок, и деньги в течение 40 минут будут на его счете. В банк вообще ехать не нужно, - рассказывает Сергей Селютин. – На сегодняшний день по такой схеме выдан каждый пятый кредит в нашем банке.

КАК СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТ ПО ПЛАТЕЖУ?

Так как падает ключевая ставка ЦБ, то и кредиты также дешевеют. Например, пару лет назад люди брали кредит под 12-14% годовых. Сегодня же банки предлагают займ под 9%.

- Мы помогаем клиенту снизить его долговое бремя. Человек обращается к нам, мы рассматриваем его ситуацию и предлагаем свои условия. Как правило, они значительно выгоднее, чем 12-14%, - подсказывает Сергей Селютин. – Если всех все устраивает, то Газпромбанк гасит кредит в другом банке за клиента. А тот уже рассчитывается с нами на более выгодных условиях.

КАКОМУ БАНКУ ДОВЕРЯТЬ?

Когда мы планируем сотрудничать с банком, нам очень важно, насколько финансовое учреждение надежно. Как проверить надежность? Посмотреть на рейтинги, на то, в какой сфере совершаются крупные сделки.

- Газпромбанк занимает третью строчку в рейтинге по ключевым показателям, работает в отрасли газификации и добычи газа, сотрудничает с профильными компаниями. В этом сегменте мы лидирующие игроки, - отмечает Сергей Селютин.

ДЕПОЗИТ ИЛИ АКЦИИ?

Все зависит от ключевой ставки Центрального Банка. Она сейчас составляет 6.25%. Причем, последние несколько лет ставка снижается. Это отражается и на процентах по вкладам.

- Это нормальные условия, - объясняет Сергей Селютин. – Сейчас все банки стараются придумать и внедрить дополнительные бонусы, которые так или иначе поднимают итоговую сумму прибыли, к примеру, индивидуальный инвестиционный счет.

Его плюс заключается в том, что через него можно вернуть часть денег – 13% от суммы до 400 тысяч рублей. Итого в год возврат может быть до 52 тысяч рублей. Второй способ - налоговый вычет на инвестиционный доход по счету. Он составляет 13% за три года.

В последнее время индивидуальные инвестиционные счета стали весьма популярны. Это счет в брокерской или управляющей компании с ограничением по сумме взноса не более одного миллиона рублей в год и сроку - три года.

- Если сравнивать с обычным депозитом, то инвестиционный счет однозначно более выгоден, - резюмирует Сергей Селютин. – У нас есть управляющая компания, которая занимается доверительным управлением. Специалисты работают с каждым клиентом отдельно. Оцениваются его возможности и желание рискнуть, а затем человеку предлагают вложить деньги в те или иные инструменты, где предполагается рост.

Инвестиции в ценные бумаги – это довольно медленный процесс. То есть выгоду люди могут ощутить через несколько лет. И если так случилось, что деньги, вложенные в ценные бумаги, понадобились срочно, то их можно будет достаточно быстро забрать, за исключением изменений стоимости акций.

Сергей Селютин (слева) в эфире радио "Комсомольская правда"

БАНКОВСКИЕ НОУ-ХАУ

Говоря о счетах в банке, мы привыкли, что деньги приходят в конце года или обозначенного периода. Это не всегда удобно, порой хотелось бы сразу получить свою прибыль.

- В Газпромбанке также подумали и решили открыть вклад с досрочной выплатой процентов. Чем он отличается от прочих? Например, вы захотели купить кому-то подарок, и у вас есть какая-то сумма на руках. Положить ее на депозит означает получить прибыль аж в конце срока. Вы знаете, что ваши сбережения вам еще понадобятся, поэтому тратить их не с руки. Выход – открыть вклад «Чемпионский» и получить проценты по вкладу сразу же, на следующий день после открытия вклада - советует управляющий Южного филиала Газпромбанка.

Еще одним довольно уникальным продуктом является Умная карта. Это карта с кэшбэком. Только в классическом варианте, как правило, сферы частичного возврата денег заранее определены, например, за оплату путешествий, или же их нужно выбирать каждый месяц самому.

- Мы придумали такой продукт, который сам высчитывает, на что вы тратите денег больше всего. Это довольно просто. По итогам анализа на самые существенные статьи ваших расходов и начисляется самый высокий кэшбэк, - объясняет Сергей Селютин.

Подытоживая, хочется отметить, что времена хранения денег в шкафу уже давно прошли. С каждым годом финансовая грамотность нужна все сильнее. Ведь чем больше вы знаете о том, как можно зарабатывать деньги, тем больше их будет у вас.