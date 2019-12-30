Из Краснодара в Крым на поезде: пока с пересадками

В начале января 2020 года нас ждут длинные новогодние каникулы. В Краснодарском крае множество мест, где можно отлично провести время – горячие источники предгорий Кавказа, Черноморское побережье и горнолыжные курорты.

Но многие наверняка захотят хотя бы на пару дней поехать в Крым, который соединен теперь с Кубанью не только автомобильной дорогой. Первые пассажиры уже прибыли на полуостров на поезде.

Пока власти соседних регионов ломают голову над тем, как соединить Краснодарский край и Республику Крым регулярными электричками. Скорее всего, это произойдет только летом.

- Сейчас прорабатываем вопрос о запуске электричек между регионами, это сделает территории еще более доступными и привлекательными для туристов, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Крыму считают, что электропоезда могут ходить в Анапу и Краснодар из Керчи или Феодосии.

- Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток, насколько это будет экономически целесообразно, - говорит министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Ну а пока помимо личного транспорта есть два способа попасть на полуостров из Краснодарского края – с помощью регулярных автобусных перевозок или поездом.

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ЧЕРЕЗ КРЫМСК

Ближе всего из Краснодара добираться до Крымска, но разъезд 9-й километр не связан пассажирским сообщением с Краснодаром. Поэтому из краевого центра придется ехать на автобусе, поезде или электричке в Крымск, а затем на такси мчать от вокзала до того самого 9 км. Стоимость пути в Крымск на электричке – 235 рублей (время в пути около двух часов), еще около 200 рублей обойдется такси.

Поезд «Таврия», следующий в Севастополь из Петербурга, будет делать остановку на Разъезде 9-й километр в 22:50, стоянка продлится 33 минуты, отправление – в 23:23. В Симферополь билет в плацкартный вагон стоит 1167 рублей, в купе – 1810, прибытие - в 7:30. Плацкартный билет до Севастополя стоит 1235 рублей, в купе от 1870 рублей, прибытие в 9:25.

Поезд Москва – Симферополь прибывает на 9-й километр под Крымском в 23:32, а отправляется через 33 минуты в 0:05. В столице Крыма пассажиры окажутся в 8:50. Билет в купейный двухэтажный вагон стоит 1710 рублей.

ЧЕРЕЗ ТАМАНЬ

В Тамани в нескольких километрах от Крымского моста появился новый пассажирский вокзал. Ежедневного через него проходят четыре поезда.

В сторону Крыма состав к Севастополю отправляется в 2:24, а к Симферополю в 2:47. Стоянка поездов на станции Тамань-Пассажирская составит от 12 до 20 минут. Время в пути от Тамани до Симферополя - 5,5-6 часов, до Севастополя - 7 часов 22 минуты, стоимость билета в плацкартный вагон - около 1000 рублей.

До Тамани можно добраться автобусом за 670 рублей, время в пути – около 5 часов.

АВТОБУСОМ ИЗ КРАСНОДАРА

Билет на прямой автобус из Краснодара в Симферополь стоит около 1500 рублей. Время в пути – около 10 часов. Пусть в Севастополь этим же способом занимает примерно 11 часов, цена билета – от 1700 рублей.

Кроме того, краснодарские турфирмы предлагают новогодние туры на соседний полуостров. Трехдневная поездка стоит от 8000 рублей. В стоимость включены проезд, проживание и питание.