2019-12-31T09:22:56+03:00
Общество

В Новороссийске Деды Морозы устроили фотосессию на сапбордах

Так они решили поднять настроения жителям города [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Праздничный заплыв парни устроили в районе набережной. Фото: instagram.com/beri_veslaПраздничный заплыв парни устроили в районе набережной. Фото: instagram.com/beri_vesla

Погода в Краснодарском крае совсем не похожа на зимнюю. За окном не сугробы, а лужи. Температурные отметки почти во всех районах Кубани положительные. Потому в преддверии Нового года актуальными становятся не поездки по хрустящему снегу, а морские заплывы.

Все спортсмены облачились в наряды сказочных героев. Фото: instagram.com/beri_vesla

Все спортсмены облачились в наряды сказочных героев. Фото: instagram.com/beri_vesla

На днях в холодное море окунулись артисты цирка в Сочи. Дрессировщики, гимнасты, акробаты надели плавки, красные колпаки и с разбега забежали в воду. К слову, один из участников заметил, что вода для декабря теплая и пригласил зрителей, которые собрались на пляже, искупаться.

У этого Дед Мороза вместо саней сапборд. Фото: instagram.com/beri_vesla

У этого Дед Мороза вместо саней сапборд. Фото: instagram.com/beri_vesla

Бодрящее море сейчас и в Новороссийске - температура около 11 градусов.

Заплыв продолжался недолго, но успел поднять настроение гуляющим жителям Новороссийска. Фото: instagram.com/beri_vesla

Заплыв продолжался недолго, но успел поднять настроение гуляющим жителям Новороссийска. Фото: instagram.com/beri_vesla

Местные любители водного спорта решили тоже устроить предновогодний заплыв, правда, на сапбордах.

Этот Дед Мороз даже начал исполнять финты на камеру. Фото: instagram.com/beri_vesla

Этот Дед Мороз даже начал исполнять финты на камеру. Фото: instagram.com/beri_vesla

Проехались по водной глади они вдоль городской набережной. Парни нарядились в костюмы Дедов Морозов, а свои весла превратили в посохи, украсив их мишурой.

Свои весла они превратили в посохи, украсив мишурой. Фото: instagram.com/beri_vesla

Свои весла они превратили в посохи, украсив мишурой. Фото: instagram.com/beri_vesla

- Выходя на прогулку, Деды Морозы взяли с собой большой запас хорошего настроения, веселых улыбок, поздравлений и с удовольствием дарили их прохожим! - написали организаторы акции.

Стоит сказать, поднять настроение жителям города-героя удалось!

Кстати, к заплывам Дедов Морозов может присоединиться любой желающий. Фото: instagram.com/beri_vesla

Кстати, к заплывам Дедов Морозов может присоединиться любой желающий. Фото: instagram.com/beri_vesla

- Спасибо за новогоднее настроение. В Новороссийске сейчас зимой и не пахнет – какой Новый год? Вы подарили всем новогоднее настроение и ощущение праздника! - с благодарностью писали жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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