"Инвалидам сложнее найти семью": от рыжего кота отказываются, увидев его без лапы

Рыжему коту Прохору около трех лет. Больше года назад его нашли во дворе сочинской многоэтажки с переломом задней лапы. Как рассказывали жильцы дома, котика чуть не загрызли собаки. Но он успел отбиться от стаи бездомных псов и убежать, хромая на одну лапу.

Когда его нашли, Прохор очень плохо выглядел. Он жалобно мяукал и просил о помощи. Местные отвезти кота к зооволонтерам, которые уже доставили Прохора в ветклинику.

Пострадавшему сделали экстренную операцию - ампутировали лапу. Потому что спасать уже было нечего.

Прохор. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца"

- Кость сгнила, пошел некроз мягких тканей, - рассказывает волонтер сочинского центра помощи бездомным животным "Мягкие сердца" Полина Пророкова. - Так сложилась судьба бездомного Прохора, что он лишился задней лапки, но он не унывает по этому поводу, а ведёт себя как все обычные котики. Прохор кастрирован (метить не будет), обработан от паразитов и привит комплексными прививками и имеет ветпаспорт. Он ест сухой корм и ходит в лоточек с древесным наполнителем.

Прохор. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца"

А еще Прохор в меру активный и хорошо ладит с кошками и собаками.

- Прохор большой добряк и ласкун, а как он красиво поет песни, когда гладишь его за ушком, - рассказывает о своем подопечном Полина. - Знаете, животным-инвалидам сложнее найти дом - как люди видят, что наш Проход без лапки, отказываются от него в пользу здорового кота. Но мы верим, что наш подопечный когда-нибудь обретет дом и любящую семью.

Забрать Прохора в семью можно по номеру телефона 8-918-303-11-83, Полина