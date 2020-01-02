2020-01-02T17:48:16+03:00
Новый год 2020

В Тимашевске на Новый год сварили 100 литров борща

Глава города приготовил на костре еду и раздал жителям на улице
Виталий КАРНАУХ
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"И дети ели, и взрослые, словно в былые времена"."И дети ели, и взрослые, словно в былые времена".Фото: Виталий КАРНАУХ

Несколько тысяч жителей и гостей Тимашевска собрались на главной площади города, чтобы отведать борща, плова и шулюма. Таким необычным образом сотрудники городской администрации решили поздравить тимашевцев с Новым годом.

Импровизированную кухню организовали на площади. Фото: Виталий КАРНАУХ

Импровизированную кухню организовали на площади.Фото: Виталий КАРНАУХ

С одиннадцати часов утра мэр Николай Панин со своими заместителями рубил, шинковал, солил, перчил и… варил! Все, как на обычной кухне, только вместо печи – костер. Известно, что при готовке таким способом блюда становятся наваристей и вкуснее, что и оценили люди.

Тысячи жителей Тимашевска пришли утром 2 января на городскую площадь. Фото: Виталий КАРНАУХ

Тысячи жителей Тимашевска пришли утром 2 января на городскую площадь.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Такое у нас впервые! Было очень вкусно, борщ – как у бабушки, что называется, «с пылу, с жару», – поделилась впечатлением Надежда Паук. – И дети ели, и взрослые, словно в былые времена, когда Новый год встречали всей улицей или станицей. Это объединяет.

Такой Новый год у жителей города впервые. Фото: Виталий КАРНАУХ

Такой Новый год у жителей города впервые.Фото: Виталий КАРНАУХ

В течение двух часов на глазах тимашевцев готовились блюда. И погода благоволила, вопреки ожиданиям синоптиков было солнечно и безветренно, что позволило нескольким тысячам горожан выйти днем 2 января на городскую площадь.

Тысячи жителей Тимашевска пришли утром 2 января на городскую площадь. Фото: Виталий КАРНАУХ

Тысячи жителей Тимашевска пришли утром 2 января на городскую площадь.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Мы хотели необычно поздравить наших земляков, - рассказал «КП»-Кубань» глава города Николай Панин. – Собрались с командой, обсудили и пришли к выводу, что кубанский борщ и плов – это то, что нам нужно. Было приятно видеть радостные лица земляков!

Кроме борща был еще плов и шулюм. Фото: Виталий КАРНАУХ

Кроме борща был еще плов и шулюм.Фото: Виталий КАРНАУХ

По словам мэра, в общей сложности людям сварили и раздали по 100 литров борща, шулюма и плова. В это время для маленьких горожан местные артисты показывали праздничную программу.

Пока шло приготовление, детвору развлекали артисты. Фото: Виталий КАРНАУХ

Пока шло приготовление, детвору развлекали артисты.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Хорошо, что и для детей, и для взрослых устроили праздник, – говорит местный житель Андрей Михайлов. – Такого еще никогда не было! Многие, уверен, ушли отсюда не только довольными, но и сытыми.

Приготовленные блюда пришлись по душе всем. Фото: Виталий КАРНАУХ

Приготовленные блюда пришлись по душе всем.Фото: Виталий КАРНАУХ

Активные пользователи соцсетей тут же выкладывали фотографии в инстаграм.

Необычный новогодний подарок приготовил жителям мэр Тимашевска. Фото: Виталий КАРНАУХ

Необычный новогодний подарок приготовил жителям мэр Тимашевска.Фото: Виталий КАРНАУХ

На этом новогодние мероприятия в Тимашевске, равно как во всей Кубани, не закончились. Впереди – различные программы, шоу, концерты.

100 литров борща, столько же плова и шулюма приготовил мэр Николай Панин. Фото: Виталий КАРНАУХ

100 литров борща, столько же плова и шулюма приготовил мэр Николай Панин.Фото: Виталий КАРНАУХ

ИСТОЧНИК KP.RU

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