2020-01-04T17:44:12+03:00
Политика

«Ощущение, что вода в доме»: Леонид Агутин восхитился многогранностью моря в Сочи

Зимние виды курорта певец опубликовал в соцсетях [фото]
Галина КОПЫЛОВА
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В городе-курорте Леонид Агутин бывает несколько раз в годВ городе-курорте Леонид Агутин бывает несколько раз в год
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Звезда российской эстрады Леонид Агутин прилетел в Сочи на музыкальный фестиваль. Именно его выступлением открылся первый день LiveFest в городе-курорте. Агутин дал сольный концерт вместе с группой «Эсперанто».

Перед выходом на сцену певец насладился красотой моря, теплым зимним днем и опубликовал несколько фотографий на личных страницах в соцсетях.

- Сочи. Зима. Погожий день 04.01.2020, - коротко подписал фотографию Леонид Агутин с видом на море, на которой запечатлена прибрежная часть акватории. Видно, что в городе-курорте штиль, безветренная погода и лишь легкая морская рябь переливается от солнечных лучей.

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Сочи. Зима. Погожий день 04.01.2020.
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Другой снимок Агутин разместил в cторис в Instagram и восхитился многогранностью видов на море в Сочи.

- Сочи. В доме отражается море. Ощущение, что вода прямо в доме, - сделал на фото подпись исполнитель российского шоу-бизнеса.

Снимок Агутин разместил в cторис в Instagram

Снимок Агутин разместил в cторис в Instagram

В городе-курорте Леонид Агутин бывает несколько раз в год и каждый раз отмечает свой приезд фотографией.

Стоит отметить, что LiveFest, который открыл Агутин, продлится до 7 января. В Сочи приедут еще несколько звезд российской эстрады. . За несколько лет своего существования фестиваль прочно закрепился в событийном календаре курорта и привлекает не только местных жителей, но и туристов со всей России. Ежегодно его зрителями становятся тысячи поклонников современной музыки. LiveFest проходит в городе Сочи два раза в год - зимой и летом

Ранее «Комсомолка» сообщала, что турпоток на курорте увеличился. Это сказывается на загруженность на дорогах и на очередь на подъемниках в горнолыжном кластере. А в связи с увеличением потока автотранспорта в посёлке Красная Поляна усилена работа ДПС. Также на круглосуточный режим работы переведена служба эвакуации автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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