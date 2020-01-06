Батюшка особого назначения: в десантно-штурмовой дивизии Новороссийска служит полковой священник

И с парашютом прыгал, и в бронежилете от пуль уворачивался. Отец Михаил Францев еще недавно служил в храме в маленьком шахтерском городке в республике Коми - Инте. Но три года назад перебрался на юг и бросил якорь в Новороссийске, где ныне несет службу в знаменитом 108-м полку Седьмой десантно-штурмовой дивизии.

О том, что жизнь сложится так, Михаил и не думал. Родился и вырос он на севере страны – в Печоре. Отучился на электромеханика в Печорском речном училище, но работать по профессии желанием не горел. Потому, когда пришла повестка из военкомата, отлынивать не стал. Срочную службу прошел в Молькино Краснодарского края, затем прошел полугодовое обучение на кодировщика в учебном центре Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко.

fides_ferreus От армии Михаил отлынивать не стал.

А затем его отправили в Петрозаводск, где главной задачей стала противовоздушная оборона страны. Из армии Михаил уволился старшиной.

- В школьные годы я хотел стать профессиональным военным. Хотел остаться служить, но по семейным обстоятельствам вернулся домой. Да и признаюсь, устал я от подъемов в 6 утра – это каторга для меня была, - улыбается Михаил Францев.

Господь управил — надел и рясу, и тельняшку

В этот момент пришедшего из армии парня позвали в милицию.

- Сначала около года работал в патрульно-постовой службе, а затем около трех лет в должности инспектора группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, - продолжает Михаил. - Получил звание лейтенанта милиции и понял, что… устал. Работали с напарником они на износ, нагрузка была большая, дома почти не бывали. Параллельно Михаил учился на юридическом. Кстати, в институте он познакомился со своей будущей супругой Оксаной. Получать образование, строить карьеру и семью было сложно. Когда времени на сон почти не осталось, мужчина понял – надо что-то менять. Уволился из органов, но обостренное чувство справедливости привело Михаила в другую профессию.

- Я стал работать юристом. Появилось свободное время, стал чаще ходить в храм, меня всегда туда тянуло, там мне хорошо, спокойно. Каждый раз, когда бывал, задумывался о том, чем я занимаюсь? Что я для людей делаю? В беседе с батюшкой обмолвился о том, что близко мне служение священника, - вспоминает Михаил. - И вскоре я уже помогал настоятелю в алтаре. Через пару месяцев меня рукоположили дьяконом, а позже и священником, окончил Сыктывкарскую духовную семинарию. Мне тогда было 26 лет.

Михаил раньше работал в органах, но обостренное чувство справедливости привело его в другую профессию.

Правда, в храме он пробыл недолго. Через четыре дня Михаил вместе с семьей перебрался в Инту на строящийся приход, где в итоге остался вместе с семьей на восемь лет. Оксана, подарившая супругу четверых детей, мужа во всем поддерживала и старалась помогать.

- В финансовом плане в этом городе оказалось сложно жить, там недавно последняя шахта закрылась. Мы с супругой начали думать, как нам быть дальше. А тут Господь так сподобил – появилась возможность стать военным священником, - говорит отец Михаил. – Мне позвонил друг, в разговоре между делом говорит, что собрался пойти в военные священники. После звонка решил узнать и я, вакансии были, причем по всей стране. Мы с супругой выбрали юг.

У Михаила большая семья.

Заповеди - как устав

Получив благословение владыки, священник в 2016 году переехал в приморский город, где теплее, попал в 108-й полк ВДВ и стал жить сразу по двум уставам: церковному и армейскому. Последний, к слову, потребовал и практических навыков. Так что Михаил вместе с призывниками прошел полный курс молодого бойца.

Сейчас он настоятель полкового храма иконы Божией матери «Нечаянная радость». В полковой святыне десантники молятся, причащаются, венчаются с женами и даже крестят своих детей – многих из них имеют семьи. Правда, к таинству крещения отец Михаил относится особым образом.

- Многие приходят ко мне и говорят: «Хотим покрестить ребенка, чтоб не болел, чтоб не сглазил никто». И я объясняю, что так это не работает. Крещение – это принятие на военную службу, - считает отец Михаил. – Он должен пройти курс молодого бойца – период оглашения (чтения над готовящимся к крещению особых молитв – Авт.). Далее огневая и строевая подготовка - приучение себя к молитве и посещение храма соответственно, знание Устава гарнизонной и караульной служб – заповедей Божьих. Человек осознавать то, в кого он верует, за кого и против кого он будет воевать. И только после этого он может говорить: «Господи, я готов вступить в ряды вооруженных сил твоих!» и принимает присягу. Каждый день ведет пастырскую работу – то, чем занимается на гражданке любой другой священник. На учениях отец Михаил старается парням не мешать, но всегда готов им помочь добрым словом.

- «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых», - цитирует Михаил Первое послание апостола Павла. – Поэтому я с ребятами везде - выезжаю в поля на учения, на тренировки, прыгаю с парашютом – 7 прыжков уже позади. Страшно очень, причем каждый раз, но надо же понимать, что чувствуют будущие «голубые береты», мне надо общаться с ними на одном языке. Да и чего боюсь - с тем борюсь. А усмирить свой страх можно, лишь встретившись с ним лицом к лицу.

fides_ferreus На учениях отец Михаил старается парням не мешать, но всегда готов им помочь добрым словом.

Не бывает атеистов в окопах под огнем...

Что такое война, отец Михаил знает не понаслышке. В сентябре 2017 года его, как и других военных священников, командировали в Сирию. В то время шли боевые действия на территории Дейр-эз-Зора, Меядина и Аль-Букемаля – города были заняты террористами ИГ (запрещенная в России организация).

Несмотря на то, что обычно полковой священник ходит в черной рясе, на войне его облик все же иной. Из соображений безопасности и удобства для военных священников в Центральном военном округе разработали полевую форму. Отличие от обычного обмундирования состоит лишь в том, что на месте, где должны находиться петлички с указанием рода войск, расположен православный крест, а вместо фамилии и инициалов вышиты церковный сан и имя.

С собой в поездку отец Михаил взял походный крест из дуба с частицей Животворящего Креста Господня. Святыня занимает очень мало места, что помогло батюшке быть мобильным во время боевых действий. Все время, что там находился, на базе не отсиживался, ездил по Сирии, окормлял бойцов.

Отец Михаил всегда рядом со своей камуфлированной паствой - и на земле, и в небе.

- Частенько бывал вместе с ними на передовой. Один раз попали под обстрел, но, к счастью, все целы остались. Другой раз – близко подошли к территории боевиков, полетели снаряды, но снова чудо – никто не пострадал, - эти воспоминания навсегда врезались в память Михаилу. - Из защиты у меня был бронежилет и каска, и еще Господь. Автомат священникам не выдают. Крест - мое оружие. Я все-таки воевал не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Война – конечно, зло, но это неизбежность. В боевых точках находятся православные христиане, которые защищают Отечество. Это совсем другое дело. История знает много воинов, которые потом были причислены к лику святых. Если бы участие в войне было грехом, то их не канонизировали бы.

А еще, уверен священник, на войне атеистов нет. Как только свистят пули над головой, все начинают верить. Да и когда священник рядом, появляется если ни чувство спокойствия, то какой-то надежды.

А еще, уверен священник, на войне атеистов нет.

- Знаете, на войне парни даже причащаются по-особому, - признается Михаил Францев. - Их исповедь такая искренняя, чистая. Как-то собрались мы в подвале, темно уже было, подсвечивали себя лишь фонариками. И было такое ощущение, словно Господь прямо с нами, будто незримо присутствовал. Это было похоже на причастие в первые века христианства, когда все происходило в катакомбах при свечах.

За трехмесячную командировку в Сирии Михаил получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». Сейчас она вместе с другими наградами блестит на его груди. Вместо кителя - черная ряса и крест.

fides_ferreus Сейчас Михаил учится в колледже на медбрата.

На вопрос, готов ли вновь поехать в горячие точки, отвечает, не задумываясь, - «если надо, то конечно». Правда, побывав на военных действиях, понял – знать, как оказывать помощь пострадавшему, жизненно необходимо. Поэтому священник вновь оказался за партой, на этот раз медицинского колледжа.