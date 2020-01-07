«Посмотрите в их глаза»: жительница Кубани приютила у себя больше 560 собак

В доме Галины Алиевой под Анапой живет уже под 600 собак.

- Это моя любовь, это моя жизнь, - так и не иначе говорит она обо всех своих многочисленных питомцах.

Кого-то подбирает на улице, кого-то - на остановках и трассах. Но сама женщина едва сводит концы с концами, живя в нищей мазанке с удобствами во дворе.

- Посмотрите в их глаза, - обращается Галина со своей странице в соцсети. - Многие люди, когда видят фото больного животного, призывают, чтоб кто-то помог ему. Но редко, кто задумывается, что спасти - это только начало, а потом наступают будни, заботы и трудности, которые тяжелым грузом ложатся на плечи этого неравнодушного человека. И поверьте, очень много сил и средств нужно, чтобы животные были здоровы и сыты каждый день. Я могу во многом себе отказать, но все спаcенные животные достаточно настрадались. Они как малые дети, и им не объяснишь, почему нет еды и лекарств.

На небольшую пенсию содержать весь свой домашний питомник она уже не в состоянии, поэтому завела страницу в соцсетях, где призывает всех неравнодушных откликнуться.

- Иногда наступают моменты, когда руки опускаются, и начинаешь боятся завтрашнего дня, когда нечем будет кормить спасенных малышей и лечить их. Выпустить я их не могу, их убьют или отравят, - рассказывает Галина. - Тогда для чего было спасать их, давать им надежду на то, что,наконец, все их беды закончились и они обрели дом? Посмотрите в глаза спасенных малышей. В них когда-то была боль и страх, теперь они полны доброты и мудрости. Я их каждого выходила, некоторых вытягивала с того света бессонными ночами. Я уверена, что в нашем жестоком мире много отзывчивых и милосердных людей, кто помогает не только нуждающимся людям, но и животным, которые еще более беззащитны. И мы будем благодарны за любую поддержку!

Галина Алиева подбирает всех, кого выбросили или пытались отравитьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многих из своих собак она пристраивает в добрые руки. Но бездомных животных меньше не становится. И дома у Галины появляются все новые и новые домочадцы.

Если вам, как и Галине Алиевой из Краснодарского края, неравнодушна судьба животных, то присоединяйтесь к ее "Уютному домику".

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