2020-01-14T11:39:50+03:00
Общество

Где купаться на Крещение в Краснодаре в 2020 году

Крещение 2020 в Краснодаре пройдет в ночь на 19 января
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
На Крещение 2020 в Краснодаре организовано 7 мест для купанийНа Крещение 2020 в Краснодаре организовано 7 мест для купанийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Краснодаре определены семь мест для проведения обряда освящения воды и омовения в праздник Крещения Господня 2020. Для обеспечения безопасности во время крещенских омовений специалисты муниципальной аварийно-спасательной «Службы спасения» 16 и 17 января проверят отведённые для этого места. Они обследуют водоемы с помощью водолазного снаряжения.

Для жителей и гостей Краснодара в зонах купаний установят палатки для переодевания и организуют пункты обогрева. Охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции совместно с казаками.

Места проведения обряда освящения воды и омовения определены во всех внутригородских округах столицы Кубани.

Все места для крещенских купаний начнут работать с 20:00 18 января, а закроются в 16:00 19 числа.

Где купаться на Крещение в Краснодаре в 2020 году:

Западный округ:

- Берег реки Кубани напротив храма Рождества Христова по улице Рождественской Набережной;

- Муниципальный бассейн в прибрежной зоне возле Дворца спорта «Олимп».

Карасунский округ:

- Берег озера Старая Кубань в районе зоны отдыха «Старая Кубань» по улице Курортный Посёлок в мкр. Гидростроителей;

- Берег Краснодарского водохранилища в районе ул. Украинской в станице Старокорсунской;

- Купель Свято-Георгиевского храма в хуторе им. Ленина - улица Пластунская, 25/1.

Прикубанский округ:

- Купель Свято-Покровского храма ст. Елизаветинской – улица Винника, 40.

Центральный округ:

- Берег озера Старая Кубань возле храма благоверного князя Дмитрия Донского - улица Старокубанская, 40/1а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Краснодарский край присоединится к акции памяти «Блокадный хлеб»
В Краснодаре сотрудница банка хотела продать данные клиентов
«Остановите разрушение зоны отдыха»: под Темрюком неизвестные раскопали берег Азовского моря
В Краснодаре следователи проверяют сообщения о матери, выкинувшей дочь из купе поезда
В Анапе на крещенские купания в 2020-м году подготовили три водоема
Что покупали кубанцы в салонах МТС в 2019-м
Потребовала 800 тысяч: Замначальника ОМВД по Крымскому району подозревают в покушении на получение взятки
На РИФ-2020 Краснодарский край впервые представит проекты в сфере медуслуг
Руководителем ГТРК «Кубань» стала Екатерина Минькова
Где купаться на Крещение в Геленджике в 2020 году: адреса купелей
Новогодние траты клиентов ВТБ в ЮФО выросли на 20%
В Сочи спустя 9 дней нашли двух девушек из Ставропольского края
В Новороссийске несколько магазинов попались на торговле снюсом
В Краснодаре на 82-м году скончался известный журналист Вячеслав Григорьев
В Белореченском районе проведут внеочередную проверку состояния полигона ТКО
На Кубани мотоциклист влетел в иномарку
В Каневском районе мужчину осудят за хранение огнестрельного оружия
На Кубани отремонтируют 15 учреждений ветслужбы
Где купаться на Крещение в Новороссийске в 2020 году: адреса купелей
Преподаватель Тихорецкого техникума обвиняется в семи случаях взяточничества
На Кубани участковых осудят за взятку в 100 тысяч рублей
В Краснодарском крае 20 января проверят системы оповещения населения
На Кубани в исправительной колонии появился новый швейный участок
День открытых дверей пройдет в Управлении Роскомнадзора по ЮФО