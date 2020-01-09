В Краснодаре определены семь мест для проведения обряда освящения воды и омовения в праздник Крещения Господня 2020. Для обеспечения безопасности во время крещенских омовений специалисты муниципальной аварийно-спасательной «Службы спасения» 16 и 17 января проверят отведённые для этого места. Они обследуют водоемы с помощью водолазного снаряжения.

Для жителей и гостей Краснодара в зонах купаний установят палатки для переодевания и организуют пункты обогрева. Охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции совместно с казаками.

Места проведения обряда освящения воды и омовения определены во всех внутригородских округах столицы Кубани.

Все места для крещенских купаний начнут работать с 20:00 18 января, а закроются в 16:00 19 числа.

Где купаться на Крещение в Краснодаре в 2020 году:

Западный округ:

- Берег реки Кубани напротив храма Рождества Христова по улице Рождественской Набережной;

- Муниципальный бассейн в прибрежной зоне возле Дворца спорта «Олимп».

Карасунский округ:

- Берег озера Старая Кубань в районе зоны отдыха «Старая Кубань» по улице Курортный Посёлок в мкр. Гидростроителей;

- Берег Краснодарского водохранилища в районе ул. Украинской в станице Старокорсунской;

- Купель Свято-Георгиевского храма в хуторе им. Ленина - улица Пластунская, 25/1.

Прикубанский округ:

- Купель Свято-Покровского храма ст. Елизаветинской – улица Винника, 40.

Центральный округ:

- Берег озера Старая Кубань возле храма благоверного князя Дмитрия Донского - улица Старокубанская, 40/1а.