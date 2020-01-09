2020-01-09T18:00:22+03:00
Происшествия

Мальчику, спасенному воспитателем детсада, требуется операция на сердце

Во время дневного сна ребенок перестал дышать
Евгения ОСТРАЯ
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Пока врачи были в пути, они давали строгие указания медсестре и воспитателюПока врачи были в пути, они давали строгие указания медсестре и воспитателю
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Инцидент произошел 25-го декабря в краснодарском детском саду №24. Во сне у годовалого Дани (имя изменено - авт.) остановилось сердце. Благо, что воспитатель Елена Науменко в этот момент была рядом.

- Я услышала хрипы странные, подбежала к Данечке, а он синий весь. Я знаю, что медлить в таком случае нельзя, поэтому подхватила его на руки и побежала в медкабинет, - рассказала она «КП» - Кубань». - Он перестал дышать.

Теперь счет шел уже на секунды. Елена Науменко не помнит, как преодолела это расстояние от группы до медкабинета.

- Медсестра наша Татьяна Котенева была на посту. Сейчас во многих детсадах медработники приходящие, а у нас — в штате, - продолжает Елена Науменко. - Она начала реанимировать Даню, а мы распахнули окно, чтобы впустить свежий воздух и вызвали скорую.

На том конце провода медики детской реанимации давали четкие указания - экстренно приступать к непрямому массажу сердца мальчика и искусственному дыханию.

- Он у нас такой худенький. Нам эти рекомендации очень помогли, боялись ему повредить что-нибудь, - прокручивает снова и снова в памяти события того дня воспитатель.

К тому моменту, когда скорая была у дверей детсада, сердце Дани уже вновь завели.

- Мне показалось, что добрались до нас они рекордно быстро. Минуты через четыре после вызова были уже здесь, - продолжает Елена Наумова. - Медики сказали, что во сне у ребенка резко повысилась температура и случились судороги.

И педагога, и медика наградили в мэрии Краснодара за хорошую работу

И педагога, и медика наградили в мэрии Краснодара за хорошую работу

Скорая увезла мальчика в больницу, где после длительного обследования выяснилось, что Даня серьезно болен.

- Сегодня приходил папа мальчика и сказал, что ему необходима операция на сердце, - сказали «Комсомолке» в детском саду.

Педагога и медработника пригласили на итоговое совещание в мэрию Краснодара в конце декабря. Им вручили благодарственные письма за достойный труд.

- Врачи реанимации отметили своевременность и профессионализм действий педагогов и медработника детсада, - отметил героизм женщин на итоговом предновогоднем совещании мэр Краснодара Евгений Первышов. - Спасибо вам большое за такую работу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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