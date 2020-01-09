В Тимашевском районе погибли сотни птиц

Жители хутора Новоленинского, что в Тимашевском районе, в лесополосе на въезде в населенный пункт стали находить дохлых птиц и зайцев. Их так много, что местные забили тревогу.

Грачи, голуби, совы - у все клювики были в крови. Фото: Юлия Колесникова.

- Лесопосадки при въезде в поселение завалены мертвыми совами и голубями, их там сотни, - рассказала местная журналистка Юлия Колесникова. - Клювы сов, грачей и голубей были в крови. А это значит, что перед смертью у представителей местной фауны происходило внутренне кровотечение. А на полях лежала пшеница красного цвета. Не берусь утверждать, но, возможно, именно из-за нее все птицы и погибли.

На поле лежит пшеница красного цвета. Фото: Юлия Колесникова.

Бывает так, что фермеры просто экономят на необходимом процессе протравки полей от грызунов. Ведь по правилам отраву необходимо сыпать прямо в норки и засыпать их землей. Видимо, кто-то просто поленился это сделать и разбросал ядовитые зерна по полю, пренебрегая нормами, которые созданы для того, чтобы обезопасить животных и птиц. Например, в Калининском районе в марте 2019 года произошла подобная ситуация. Тогда от отравленного зерна тоже погибли птицы.

В Тимашевском районе экологические активисты обратились в районное ветеринарное управление. Погибших птиц уже отправили на экспертизу.

Погибли не только птицы, но и зайцы. Фото: Юлия Колесникова.

- Да, гибель птиц была, но не такая массовая, как ее описывают. Приезжали специалисты тимашевского ветуправления, изъяли тушки и отвезли в лабораторию, сейчас ждем результаты, - сказал глава Новоленинского поселения Тимашевского района Сергей Алапий. - Но уже однозначно ясно, что это не птичий грипп. Администрация не может как-то влиять на сельхозпроизводителей. Но в любом случае будем выяснять, отчего погибли птицы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сотрудниками управления ветеринарии Тимашевского района проведен отбор проб от павшей птицы для исключения гриппа птиц и возможных причин гибели, - сообщили в управлении ветеринарии Краснодарского края. - Все материалы направлены в ветлабораторию для проведения исследований.