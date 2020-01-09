2020-01-09T16:16:58+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе погибли сотни птиц

Местные жители винят фермеров, которые потравили грызунов на полях
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Перед смертью у представителей местной фауны происходило внутренне кровотечение. Фото: Юлия Колесникова.Перед смертью у представителей местной фауны происходило внутренне кровотечение. Фото: Юлия Колесникова.
Изменить размер текста:

Жители хутора Новоленинского, что в Тимашевском районе, в лесополосе на въезде в населенный пункт стали находить дохлых птиц и зайцев. Их так много, что местные забили тревогу.

Грачи, голуби, совы - у все клювики были в крови. Фото: Юлия Колесникова.

Грачи, голуби, совы - у все клювики были в крови. Фото: Юлия Колесникова.

- Лесопосадки при въезде в поселение завалены мертвыми совами и голубями, их там сотни, - рассказала местная журналистка Юлия Колесникова. - Клювы сов, грачей и голубей были в крови. А это значит, что перед смертью у представителей местной фауны происходило внутренне кровотечение. А на полях лежала пшеница красного цвета. Не берусь утверждать, но, возможно, именно из-за нее все птицы и погибли.

На поле лежит пшеница красного цвета. Фото: Юлия Колесникова.

На поле лежит пшеница красного цвета. Фото: Юлия Колесникова.

Бывает так, что фермеры просто экономят на необходимом процессе протравки полей от грызунов. Ведь по правилам отраву необходимо сыпать прямо в норки и засыпать их землей. Видимо, кто-то просто поленился это сделать и разбросал ядовитые зерна по полю, пренебрегая нормами, которые созданы для того, чтобы обезопасить животных и птиц. Например, в Калининском районе в марте 2019 года произошла подобная ситуация. Тогда от отравленного зерна тоже погибли птицы.

В Тимашевском районе экологические активисты обратились в районное ветеринарное управление. Погибших птиц уже отправили на экспертизу.

Погибли не только птицы, но и зайцы. Фото: Юлия Колесникова.

Погибли не только птицы, но и зайцы. Фото: Юлия Колесникова.

- Да, гибель птиц была, но не такая массовая, как ее описывают. Приезжали специалисты тимашевского ветуправления, изъяли тушки и отвезли в лабораторию, сейчас ждем результаты, - сказал глава Новоленинского поселения Тимашевского района Сергей Алапий. - Но уже однозначно ясно, что это не птичий грипп. Администрация не может как-то влиять на сельхозпроизводителей. Но в любом случае будем выяснять, отчего погибли птицы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сотрудниками управления ветеринарии Тимашевского района проведен отбор проб от павшей птицы для исключения гриппа птиц и возможных причин гибели, - сообщили в управлении ветеринарии Краснодарского края. - Все материалы направлены в ветлабораторию для проведения исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Аттракционы на главной площади Краснодара будут работать до конца месяца
На Кубани стартует прием заявок на вакансии в рамках программы «Земский учитель»
На Кубани подорожал проезд в электричках
В Геленджике при ремонте школы подрядчик решил нажиться на бюджетных деньгах
На Кубани 105 управляющих компаний лишились лицензий из-за нарушений
Спорткомплекс в Краснодаре готов наполовину
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
РНКБ завершил объединение с «Крайинвестбанком»
В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали троих граждан за кражи
В Тимашевском районе открылся офис врача общей практики
В Сочи произошел пожар в пятиэтажном доме
В Сочи искали утонувшего в море мужчину
Более 7 тысяч пассажиров прокатились на «Ласточке» сообщением Краснодар-Анапа
На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
В Сочи мужчине, который оставил умирать на обочине знакомую, предъявлено обвинение
В Краснодаре на Главной городской площади закрылась Рождественская ярмарка
В Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщину
В порту Новороссийска скончался капитан теплохода
В Архангельске студенты техникума украли более 90 тысяч рублей, чтобы поехать в Сочи
На Кубани опрокинулась иномарка
На Кубани задержали подозреваемого в незаконном сбыте героина
На Кубани за пять лет объемы экспорта винодельческой продукции увеличились в 3,6 раза
В Павловском районе задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске
В Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваи
В Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь
Запуск «Турецкого потока» открыл новые возможности для развития газоснабжения на Кубани
На Кубани нашли пропавшего 15-летнего подростка
В Новороссийске медики спасли ногу мужчине, который порезался болгаркой