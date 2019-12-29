2019-12-29T13:27:01+03:00
Здоровье

Во время беременности врач не заметил отклонений: в Краснодаре перенесшему 5 операций мальчику требуется дорогое лечение

Из-за патологии Диме Орловскому с трудом удается есть
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Дима Орловский Фото: Русфонд.Дима Орловский Фото: Русфонд.
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Диме Орловскому - 9 лет. Несмотря на столь юный возраст, мальчик уже перенес 5 сложнейших операций. У него врожденная расщелина верхней губы, неба, альвеолярного отростка - эта серьезная патология, которая вызывает частые простуды, воспаления дыхательных путей.

С первых дней жизни Дима не мог нормально питаться - из-за расщелины неба, молоко попадало в нос. Малыш буквально захлебывался.

- УЗИ не показывало отклонений в развитии ребенка. Потому слова акушера о том, что у моего сына «заячья губа» и «волчья пасть», прозвучали, как гром средь ясного неба, - рассказывает мама мальчика Анна Орловская. - В полгода Диму прооперировали – закрыли расщелину губы. Еще через год закрыли расщелину мягкого неба. Операции делали у нас в Краснодаре.

А позже лечащий врач Димы серьезно заболел, перестал оперировать - семье пришлось искать новую клинику. Мальчику согласился помочь хирург столичного центра.

- За последние шесть лет сыну сделали здесь три операции. Основные дефекты удалось устранить, - продолжает Анна.

Но все же Дима часто болеет и до сих пор не выговаривает многие звуки. Кроме того, у мальчика сильно деформированы челюсти, нарушен прикус, а его зубы растут неправильно. Из-за этого ребенок с трудом ест, откусывать и жевать твердую пищу ему сложно - только все протертое или мелко порезанное.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Диме требуется длительное ортодонтическое лечение, которое, по словам семьи, из бюджета не оплачивается. Семья оплатить счет не может - таких денег у них просто нет. Стоимость очередного этапа лечения - 210 тысяч рублей.

Однако большую часть суммы удалось собрать благодаря неравнодушным людям. На данный момент не хватает 98 031 рубля. Если вы хотите помочь ребенку вернуться к нормальной жизни, то сделать это легко на сайте Русфонда.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

- Дима перенес пять операций. Сейчас мы проводим мальчику ортодонтическое лечение, направленное на расширение верхней челюсти, нормализацию прикуса и положения языка, стимуляцию роста зубов, - объясняет руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии в Москве Виталий Рогинский. - Для этого используются разные виды аппаратов. Заболевание сложное, оно требует непрерывного и длительного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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