В новогодние праздники жители Кубани могут остаться без горячей воды

Долги управляющих компаний и ТСЖ перед самым крупным поставщиком тепла и горячей «АТЭК» - достигли почти миллиарда рублей, из них 428 миллионов приходится на Краснодар. Тепловики говорят, что разрешенные законом методы работы с неплательщиками будут использовать даже на январских каникулах. Неужели кубанцы в праздники останутся без горячей воды?

- Отключение зависит не от суммы долга, а от его срока. По закону должник считается злостным, если не платит по счетам два месяца, - пояснил начальник отдела сбыта тепловой энергии АО «АТЭК» Александр Фисун. - Такая мера, как ограничение подачи горячей воды, разрешена законом, но пользуемся мы ей только в крайних случаях и стараемся не доводить до такого сценария. Но подобная ситуация создает угрозу неплатежей уже со стороны АТЭК за покупные энергоресурсы: в частности, газ и электроэнергию. Поэтому призываем в последние дни года расплатиться за поставленные ресурсы.

Но не всегда призывы тепловиков помогают. Поэтому если управляющие компании не платят по счетам, тогда уже начинаются судебные тяжбы. Например, сейчас на исполнении у судебных приставов находятся дела должников почти на 300 миллионов рублей. Следователями изучаются материалы по 30 управляющим компаниям, по двум эпизодам уже возбуждены уголовные дела. Также по заявлениям тепловиков жилищная инспекция выносит предупреждения в адрес УК и ТСЖ из-за наличия долгов, а при двух предупреждениях могут лишить лицензии на осуществление жилищных услуг.

- Одна из действенных мер по таким исполнительным производствам - арест лицевых счетов неплательщиков. В таком случае организация практически не может выполнять свою деятельность, что вызывает дополнительный всплеск жалоб со стороны граждан из-за ухудшения условий проживания, - говорят тепловики. – Поэтому мы призываем собственников квартир в домах, чьи УК находятся в «черном списке», обратить внимание финансовую деятельность организации. А в случае необходимости - принять решение о ее смене на добросовестную, которых, к слову, в Краснодаре более сотни.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Дома, которые обслуживают этим компании, могут лишить горячей воды

ООО "УК ЮРСК СЕРВИС" - 6,6 млн.

ООО "УК "Престиж" - 5,9 млн.

ТСН "Новые Черемушки" - 3,8 млн.

УК ООО "Европа-2" - 3,8 млн.

ООО "Краевая Жилищно Эксплуатационная компания" - 3,8 млн.

ООО "УК-Краснодар РЦ 23" - 3,5 млн.

ТСЖ "Дом у озера" 1 - 3,4 млн.

ООО УК "Зеленый квартал" - 3,4 млн.

ООО УК "Уютный дом" - 3,3 млн.

ТСЖ "Радуга" - 3 млн.

ООО Жилсервис "Почтовый" - 2,8 млн.

ООО УК "Западная" - 2,4 млн.

ООО "Восточно-Западная" - 2 млн.

ООО "Жилищно-эксплуатационное управление "Модуль" - 1,8 млн.

ООО "УК"Центральная-Краснодар" - 1,7 млн.

ООО "Управляющая компания ЮРСК-Сервис" - 1,6 млн.

ООО "УК "Краснодарская" - 1,6 млн.

ООО"Жилсервис ВК" - 1,6 млн.

ООО "УК Карасун плюс" - 1,5 млн.

ООО "УКЭСК-ЮГ" - 1,5 млн.

ООО Управляющая компания"Управдом" - 1,5 млн.

ТСЖ"Лорис" - 1,5 млн.

ООО УК "Краснодарпроектстрой" - 1,5 млн.

ТСЖ "ЭСКОРИАЛ" - 1,3 млн.

ООО УО "Этажи" - 1,1 млн.

ТСЖ "Красных Партизан 105" - 1 млн.

ООО "ЮГЖИЛКОМФОРТ" - 0,9 млн.

ООО "УК ЦЖУ" - 0,9 млн.

ООО "КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС" - 0,8 млн.

ТСЖ "Школьная 19" - 0,8 млн.

ООО Управляющая компания "МОДО КОМФОРТ" - 0,8 млн.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МЕГИОН" - 0,7 млн.

ТСН "Мой дом- крепость" - 0,6 млн.

ТСЖ "Черемушки" - 0,6 млн.

ТСЖ"Ленинский" - 0,5 млн.

ЖСК-55 - 0,5 млн.

Компании, которые оплачивают тепло и горячую воду вовремя

ООО «ГУК-Краснодар»

МУ РЭП № 32

ООО «Немецкая деревня»

ООО «Домоуправление - XXI”

ООО ЖК «Академический»

ООО «Европа-сити»

ООО "Парус"

ООО "БУК"

ООО "Восток"

ООО "Жилой комплекс Возрождение"

ООО "Паритет"

ООО "УК "Дом Комфорта"

ООО "УК ДОСТОЙНАЯ"

ООО "Центр услуг по управлению жилыми домами"

ООО "ЭксОр"

ООО УК "Аквамарин"

ООО УК "АлМакс-Комфорт"

ООО УК "Максимум"

ООО УК "Трио"

ООО УК "Тургенев"

ООО УК "Церес"

ООО Управляющая компания "Империал"

ТСЖ "Бригантина"

ТСЖ "Икар"

ТСЖ "НИВА"

ТСЖ "Никольское"

ТСЖ "Тургенева -177"

ТСЖ "Юбилейное-2005"

ТСЖ "ТОПОЛЕК"