«Сбросились с соседями и купили 28 ящиков цитрусовых»: в Новороссийске семья в костюме Дед Мороза и Снегурочки дарили мандарины

Зачастую в предновогодней суматохе, когда все спешат купить подарки и успеть подготовиться к празднику, хорошее настроение пропадает. Поднять его решила семья из Новороссийска. Облачившись в костюмы сказочных героев, они вышли на одну из центральных улиц города и раздавали прохожим мандарины. Достаточно было просто улыбнуться, чтобы получить пакетик с ароматными цитрусовыми.

Акция доброты продолжалась около двух часов. За это время Дед Мороз со Снегурочкой успели попасть в объективы камер мобильников. Позже ролик появился в соцсетях.

- Вот это ребята молодцы! Браво! - добрых комментариев было не счесть.

Хотя нашлись и те, у кого акция вызвала сомнения.

- В честь чего это? Я бы побоялся брать мандарины, не проверив документы! - обиженно написал парень, которому, видимо, подарочек не достался.

«КП» - Кубань» удалось разыскать ту самую семью, которая подарила вагон положительных эмоций.

В Новороссийске семья раздала прохожим мандарины.

- Год назад мы с мужем и дочкой переехали из Москвы, поселились в станице Раевской. Такие акции мы вообще устраиваем постоянно, просто в Новороссийске это был первый раз, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 48-летняя Ольга. - Участвовали я с моим 42-летним супругом Андреем и 4-летней дочкой Лизой. Многие пользователи писали, что она на нас не похожа. Все дело в том, что мы с мужем ее удочерили. А еще вместе с нами был ребенок наших соседей - девочка очень хотела нам помочь, ну как мы могли отказать?

Свои костюмы семья когда-то давно заказала на детский праздник. И с тех пор хранила наряды - и вот пригодились.

Семья купила 28 ящиков мандаринов.

- Мы семья не богатая. Потому скинулись вместе с соседями, друзьями и купили 28 ящиков мандаринок. Уж сколько килограммов вышло не помню, но потратили на все около 15 тысяч рублей. Мандаринки самые свежие, долго выбирали. Еще и каждую перемыли! - продолжает Ольга. - Но во время акции мы раздали лишь часть. Остальные оставили для утренников в детсадах. Мы договорились с заведующими несколько учреждений и поздравили ребят.

Зачем устраиваем такое? Да просто, чтобы порадовать себя и окружающих! Мы не хайпуем на этом, не пиарим себя. Когда других радуешь, сам счастливым становишься.

А теперь семья для акции приготовила имбирное печенье.

Сейчас Ольга вместе с детьми своих друзей напекла 450 имбирных печений. Домашнюю выпечку, заряженную новогодним настроением, собираются раздать для детей из малоимущих семей.