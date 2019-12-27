«Не соизволили даже обувь снять»: как в Каневском районе поздравляли ветеранов с Новым годом

«Это можно назвать «как нельзя относиться к ветеранам» и показывать как наглядное пособие в школах», – написали пользователи соцсетей в ответ на фотографии, которые опубликовали в официальном аккаунте Новоминского сельского поселения в instagram. Молодые депутаты провели акцию, в ходе которой поздравили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла с наступающим 2020-м годом. Коробочки со сладостями, открытки…

В скромных убранствах почтенных стариков – в дорогих костюмах с галстуками под верхней одеждой, не снимая обуви, – так проходят в Каневском районе поздравления фронтовиков-долгожителей. Возмущенные жители задаются вопросами в духе: «Неужели нельзя было купить что-то более необходимое? Например, лекарства, постельное белье, чай, сделать ремонт в комнате… Ну все же кулек конфет – это не совсем то, что старикам нужно». Ответить каневчанам депутаты не пожелали, все комментарии (кстати, многие местные жители не ругаются и не стыдят власть, а просто недоумевают) пока что остаются без ответа. Оказалось, что вместе с народными избранниками по домам ветеранов ходили и чиновники из местной администрации.

В дорогих костюмах с галстуками под верхней одеждой, не снимая обуви, – так проходят в Каневском районе с поздравлениями фронтовиков-долгожителей. Фото: instagram Мичуринского сельского поселения.

«Комсомолка» связалась с районными властями, чтобы разобраться в ситуации.

– Вместе с ветеранами войны мы поздравляем еще и ветеранов труда, в общей сложности это около 500 человек по району. К поздравлениям привлекаются главы, молодежь, общественники. Эти подарки – просто знак внимания. Ветеранам войны к 9 Мая дарят хорошие продуктовые наборы, – рассказали корреспонденту «КП»-Кубань» в администрации.

По словам собеседника, чиновники отчасти согласны с тем, что подобное скромное поздравление уважаемых стариков выглядит как минимум неуважительно. Об этом говорят и пользователи соцсетей. И обувь, согласны, тоже можно было бы снять, просто не подумали…

Кстати, каневчане сами готовы выступить спонсорами подарков для ветеранов. И приводят в пример земляков из Тимашевского района. Там нашли спонсоров, которые закупили большие подарочные наборы, стилизованные под фронтовые сухпайки. Не обошлось, конечно, без новогодних кульков, но они были значительно представительнее. Поздравление в итоге выглядело не так нищенски.

Администрация района в разговоре с «КП»-Кубань» согласилась учесть мнения земляков. И признали, что те немногие фронтовики, которые ныне с нами, заслуживают более пристального внимания, заботы и уважительного отношения.