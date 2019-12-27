2019-12-27T19:50:36+03:00
75 лет Великой Победы

«Не соизволили даже обувь снять»: как в Каневском районе поздравляли ветеранов с Новым годом

Кубанцы предлагают другие варианты подарков фронтовикам
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Администрация района в разговоре с «КП»-Кубань» согласилась учесть мнения земляков. Фото: instagram Мичуринского сельского поселения.Администрация района в разговоре с «КП»-Кубань» согласилась учесть мнения земляков. Фото: instagram Мичуринского сельского поселения.
Изменить размер текста:

«Это можно назвать «как нельзя относиться к ветеранам» и показывать как наглядное пособие в школах», – написали пользователи соцсетей в ответ на фотографии, которые опубликовали в официальном аккаунте Новоминского сельского поселения в instagram. Молодые депутаты провели акцию, в ходе которой поздравили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла с наступающим 2020-м годом. Коробочки со сладостями, открытки…

В скромных убранствах почтенных стариков – в дорогих костюмах с галстуками под верхней одеждой, не снимая обуви, – так проходят в Каневском районе поздравления фронтовиков-долгожителей. Возмущенные жители задаются вопросами в духе: «Неужели нельзя было купить что-то более необходимое? Например, лекарства, постельное белье, чай, сделать ремонт в комнате… Ну все же кулек конфет – это не совсем то, что старикам нужно». Ответить каневчанам депутаты не пожелали, все комментарии (кстати, многие местные жители не ругаются и не стыдят власть, а просто недоумевают) пока что остаются без ответа. Оказалось, что вместе с народными избранниками по домам ветеранов ходили и чиновники из местной администрации.

В дорогих костюмах с галстуками под верхней одеждой, не снимая обуви, – так проходят в Каневском районе с поздравлениями фронтовиков-долгожителей. Фото: instagram Мичуринского сельского поселения.

В дорогих костюмах с галстуками под верхней одеждой, не снимая обуви, – так проходят в Каневском районе с поздравлениями фронтовиков-долгожителей. Фото: instagram Мичуринского сельского поселения.

«Комсомолка» связалась с районными властями, чтобы разобраться в ситуации.

– Вместе с ветеранами войны мы поздравляем еще и ветеранов труда, в общей сложности это около 500 человек по району. К поздравлениям привлекаются главы, молодежь, общественники. Эти подарки – просто знак внимания. Ветеранам войны к 9 Мая дарят хорошие продуктовые наборы, – рассказали корреспонденту «КП»-Кубань» в администрации.

По словам собеседника, чиновники отчасти согласны с тем, что подобное скромное поздравление уважаемых стариков выглядит как минимум неуважительно. Об этом говорят и пользователи соцсетей. И обувь, согласны, тоже можно было бы снять, просто не подумали…

Кстати, каневчане сами готовы выступить спонсорами подарков для ветеранов. И приводят в пример земляков из Тимашевского района. Там нашли спонсоров, которые закупили большие подарочные наборы, стилизованные под фронтовые сухпайки. Не обошлось, конечно, без новогодних кульков, но они были значительно представительнее. Поздравление в итоге выглядело не так нищенски.

Администрация района в разговоре с «КП»-Кубань» согласилась учесть мнения земляков. И признали, что те немногие фронтовики, которые ныне с нами, заслуживают более пристального внимания, заботы и уважительного отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Динском районе Кубани открыли детсад на 200 мест
Сельскому депутату, убившему жену и тещу, дали 17 лет тюрьмы
В Динском районе собаки покусали школьников
В Кущевском районе мужчина ударил полицейского головой
Мужчина пожаловался в полицию на избиение в СИЗО Краснодара
Жительница Сочи обвинила участкового в том, что ее бьет муж
Один из крупнейших банков России открыл свой пятый офис в Краснодаре
В Новороссийске и Геленджике ввели график подачи воды
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay
Геленджикским врачам вручили сертификаты на получение квартир
В Туапсе под суд за кражу служебного катера во время наводнения пойдет высокопоставленный полицейский
Госдолг Кубани впервые за шесть лет опустился ниже 100 млрд рублей
В Краснодаре разработали «умные» тележки, которые уменьшат очереди в магазинах
Из Сочи в Дубай запустят два дополнительных рейса
Новый год в своей квартире встретят новоселы ЖК «Спортивный парк» от строительной компании «АСК»
ВТБ Лизинг передал Делимобилю 1000 автомобилей
В Армавире директор кооператива обманул 98 граждан
Рэп-исполнитель написал песню о расчлененной историком кубанской девушке
В Краснодаре долгострой на улице Домбайской введен в эксплуатацию
В Анапе мужчина убил двух человек из охотничьего ружья из-за громкой музыки
На Кубани легковушка столкнулась с большегрузом