Болел бок, а оказался рак: в Краснодаре 11-летняя девочка борется со страшным заболеванием

О диагнозе родители 11-летней Даши Селивановой узнали чуть больше года назад. Причем близкие и подумать не могли, что беда придет в их семью. Девочка всегда была очень активной, играла во дворе с ребятами и никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Но зимой прошлого года у нее начались сильные боли в боку. Даше сделали УЗИ - врачи разглядели в почке новообразование. Ребенку провели дополнительное обследование - через несколько дней, когда были готовы результаты, опухоль увеличилась в два раза, а врачи поставили девочке страшный диагноз - рак.

- Почку Дашеньке удалили, - рассказывают родственники девочки. - Затем ей назначили курсы химиотерапии и облучения, их было так много, что у малышки ослаб иммунитет. Когда получили на руки анализы, то увидели, что они ухудшились. В частности, упали показатели по тромбоцитам (они обеспечивают свертываемость крови, защищают организм от воздействия болезнетворных микроорганизмов - Авт.).

За сутки Даше собрали необходимое количество крови. Фото: instagram.com/__.__tigorevna__.__

Девочке потребовалось переливание крови (чтобы восполнить необходимое количество тромбоцитов), но у Даши оказался отрицательный резус-фактор. Необходимого количества такой крови не оказалось - на новогодних праздниках банк не пополнялся. Из-за этого родные обратились за помощью к друзьям, а те, в свою очередь, дали объявление в соцсетях:

«Нужна кровь I или II отрицательного резуса! Врачи говорят, что «совсем не осталось, детям дают без вопросов, но сейчас ее просто нет». Отзовитесь, кто может».

В комментариях под постом откликнулись десятки неравнодушных людей. Они связались с родственниками и в тот же день поехали и сдали кровь для маленькой Даши.

Отец девочки благодарит всех, кто помог собрать кровь для дочери .

- Спасибо всем большое за помощь! Я не ожидал такого резонанса, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» отец Даши Сергей Селиванов. - Когда нам требовалась кровь, мы переживали - найти хотя бы 10 человек. Но в итоге откликнулись больше сотни. В центре сказали, что в банке крови даже с запасом. А это значит, хватит и дочери, и другим детям на переливание. Помощь нам больше никакая не требуется - еще раз благодарим!