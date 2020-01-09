2020-01-09T17:02:13+03:00
Здоровье

Болел бок, а оказался рак: в Краснодаре 11-летняя девочка борется со страшным заболеванием

Она пережила больше десяти курсов химии и облучения, а теперь ей потребовалось срочное переливание [фото, видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Девочка борется с недугом больше года. Фото: instagram.com/__.__tigorevna__.__Девочка борется с недугом больше года. Фото: instagram.com/__.__tigorevna__.__
Изменить размер текста:

О диагнозе родители 11-летней Даши Селивановой узнали чуть больше года назад. Причем близкие и подумать не могли, что беда придет в их семью. Девочка всегда была очень активной, играла во дворе с ребятами и никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Но зимой прошлого года у нее начались сильные боли в боку. Даше сделали УЗИ - врачи разглядели в почке новообразование. Ребенку провели дополнительное обследование - через несколько дней, когда были готовы результаты, опухоль увеличилась в два раза, а врачи поставили девочке страшный диагноз - рак.

- Почку Дашеньке удалили, - рассказывают родственники девочки. - Затем ей назначили курсы химиотерапии и облучения, их было так много, что у малышки ослаб иммунитет. Когда получили на руки анализы, то увидели, что они ухудшились. В частности, упали показатели по тромбоцитам (они обеспечивают свертываемость крови, защищают организм от воздействия болезнетворных микроорганизмов - Авт.).

За сутки Даше собрали необходимое количество крови. Фото: instagram.com/__.__tigorevna__.__

За сутки Даше собрали необходимое количество крови. Фото: instagram.com/__.__tigorevna__.__

Девочке потребовалось переливание крови (чтобы восполнить необходимое количество тромбоцитов), но у Даши оказался отрицательный резус-фактор. Необходимого количества такой крови не оказалось - на новогодних праздниках банк не пополнялся. Из-за этого родные обратились за помощью к друзьям, а те, в свою очередь, дали объявление в соцсетях:

«Нужна кровь I или II отрицательного резуса! Врачи говорят, что «совсем не осталось, детям дают без вопросов, но сейчас ее просто нет». Отзовитесь, кто может».

В комментариях под постом откликнулись десятки неравнодушных людей. Они связались с родственниками и в тот же день поехали и сдали кровь для маленькой Даши.

Отец девочки благодарит всех, кто помог собрать кровь для дочери .

- Спасибо всем большое за помощь! Я не ожидал такого резонанса, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» отец Даши Сергей Селиванов. - Когда нам требовалась кровь, мы переживали - найти хотя бы 10 человек. Но в итоге откликнулись больше сотни. В центре сказали, что в банке крови даже с запасом. А это значит, хватит и дочери, и другим детям на переливание. Помощь нам больше никакая не требуется - еще раз благодарим!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие альгинатные маски для лица
Если ваша главная задача — снять отек и получить быстрый лифтинг-эффект, альгинатная маска справится с этими вопросами мгновенно. В этой статье мы составили рейтинг лучших альгинатных масок для лица по типу тех, что предлагают нам в салоне красоты
Новости 24
Аттракционы на главной площади Краснодара будут работать до конца месяца
На Кубани стартует прием заявок на вакансии в рамках программы «Земский учитель»
На Кубани подорожал проезд в электричках
В Геленджике при ремонте школы подрядчик решил нажиться на бюджетных деньгах
На Кубани 105 управляющих компаний лишились лицензий из-за нарушений
Спорткомплекс в Краснодаре готов наполовину
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
РНКБ завершил объединение с «Крайинвестбанком»
В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали троих граждан за кражи
В Тимашевском районе открылся офис врача общей практики
В Сочи произошел пожар в пятиэтажном доме
В Сочи искали утонувшего в море мужчину
Более 7 тысяч пассажиров прокатились на «Ласточке» сообщением Краснодар-Анапа
На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
В Сочи мужчине, который оставил умирать на обочине знакомую, предъявлено обвинение
В Краснодаре на Главной городской площади закрылась Рождественская ярмарка
В Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщину
В порту Новороссийска скончался капитан теплохода
В Архангельске студенты техникума украли более 90 тысяч рублей, чтобы поехать в Сочи
На Кубани опрокинулась иномарка
На Кубани задержали подозреваемого в незаконном сбыте героина
На Кубани за пять лет объемы экспорта винодельческой продукции увеличились в 3,6 раза
В Павловском районе задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске
В Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваи
В Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь
Запуск «Турецкого потока» открыл новые возможности для развития газоснабжения на Кубани
На Кубани нашли пропавшего 15-летнего подростка
В Новороссийске медики спасли ногу мужчине, который порезался болгаркой