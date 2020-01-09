Тарифы ЖКХ с 1 января 2020 года в Краснодарском крае: как изменятся цены на коммуналку

Сразу после новогодних праздников жители Краснодарского края ждут новые платежки и готовятся затянуть пояса потуже. Дабы ваши планы не омрачились неучтенными финансовыми тратами, «КП» узнала, как с 1 января 2020 года изменятся цены на ЖКХ.

Самая приятная новость - еще полгода живем по старым тарифам! В 2020 году их будут поднимать не за два этапа (в начале и в середине года), а единожды - 1 июля.

– Край компенсирует ресурсникам экономически обоснованное изменение тарифов, чтобы жители не ощутили резкого роста платежей, – сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Более того, в некоторых районах Краснодарского края с 1 января цены еще и опустятся. За горячую воду и тепло меньше будут платить в Крымском районе - с 1 января тарифы снизятся на 2,9%. К примеру, если раньше за отопление платили 3015 рублей, то теперь - на 87 рублей меньше. При этом в течение 2020 года стоимость больше не изменится.

- Для отдельных поставщиков Белореченского, Кавказского, Кореновского, Курганинского, Отрадненского, Павловского, Тихорецкого районов тарифы приняты со снижением в диапазоне от 11,88% до 0,14%, - сообщают в департаменте цен и тарифов Краснодарского края. - Для отдельных поставщиков в Сочи, а также в Выселковском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах тарифы снизились в диапазоне от 14,39% до 3,52%.

Еще одно важное изменение - с 1 января вступают в силу новые правила выброса мусора. Муниципалитеты перейдут на раздельный сбор пластика - в городах начали появляться специальные контейнеры для таких отходов. Это существенно облегчает дальнейшую утилизацию мусора. Кроме того, в новом году пять региональных операторов по обращению с ТКО будут обслуживать все 11 зон, на которые поделен край. Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий пояснил, что сейчас разрабатывается новая территориальная схема. По ней в регионе определят всего пять зон. Это позволит улучшить контроль за ними.

Многие жители Кубани решили, что нововведения непременно отразятся на кошельке, причем серьезно.

- Нет, подорожание сейчас не планируется. Тариф повысится только летом, - опровергли слухи в одной из мусороуборочных компаний.

Ранее сообщалось, что на Кубани подорожал проезд в электричках.