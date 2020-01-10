Краснодар – Мальдивы – Дубай: Как спортсмены провели новогодние каникулы

Новогодние каникулы закончились очень стремительно. Кто-то занимался активным отдыхом, другие проводили время в кругу семьи, третьи отправились в путешествие, а некоторым счастливчикам удалось успеть все. К их числу отнесем футболистов «Краснодара», которые активно делились своими перемещениями с подписчиками в соцсетях. Интересно, что маршруты некоторых из них совпали. Среди любимых у спортсменов мест для отдыха – Мальдивы, Бали и Дубай.

ФК Краснодар

Капитан «горожан» Александр Мартынович отправился с семьей на остров Бали. Защитник путешествовал по святым источникам, принимал водные процедуры и присматривал себе рисовую плантацию. Вторую часть отпуска семья Мартыновичей провела в Дубае.

Александр Мартынович @martynovich04

Курс на Бали из Краснодара взял еще один игрок «черно-зеленой» команды. Эквадорец Кристиан Рамирес с семьей отдыхал в компании слонов, посещал местные достопримечательности и наслаждался великолепными видами.

Кристиан Рамирес искал тепло на Бали @cristianramirez1994

Вторую часть отпуска полузащитник провел в Будапеште, не забывая о тренировках.

Виды на Будапешт @cristianramirez1994

Сергей Петров с супругой Кристиной и дочерью Ксенией отдыхал на Мальдивах.

Сергей Петров на Мальдивах @seregapetrov

Там же он мог встретиться с партнером по «Краснодару» и сборной России Юрием Газинским.

Сергей Петров на Мальдивах @seregapetrov

Правда, тот шифровался и указывал в геотеге к теплым снимкам с пляжа родной Комсомольск-на-Амуре, где в это время царил тридцатиградусный мороз.

Юрий Газинский с дочерью @gazinskiy

Прямо с островов семья Газинских отправилась в Дубай, где встречала 2020-й год в хорошей компании.

Юрий Газинский встретил Новый год в Дубае @gazinskiy

В Дубае же в это время оказался еще один игрок «Краснодара» - любимец краснодарских болельщиков и один из лучших российских вратарей Матвей Сафонов.

Матвей Сафонов тоже отдыхал в Дубае @motya_39

Нападающий «быков» Ари поделился фотографиями с озера Жижока, что недалеко от его родной бразильской Форталезы.

Ари отправился с женой Натальей в родную Бразилию @ari_gol1000

Защитник «Краснодара» Урош Спайич встретил Рождество в кругу семьи и поделился фотографией со своим братом из Белграда за традиционным сербским столом.

Урош Спаийч с братом @uros_spajic

Восстанавливающийся после тяжелой травмы француз Реми Кабелла был замечен на многочисленных вечеринках, посидел на красной дорожке в Каннах и сфотографировался на фоне Эйфелевой башни.

Реми Кабелла отправлял приветы из Франции @remycabella

Уже 13 января вся команда соберется в Краснодаре, а 15 числа игроки отправятся на первый сбор в Испанию. Первый официальный матч «Краснодар» проведет на домашней арене 1 марта против «Уфы».

ПБК Локомотив-Кубань

У баскетболистов «Локомотива-Кубани» тоже появился небольшой рождественский отпуск. Уилл Каммингс провел его в Риме.

Уилл Каммингс посетил Колизей в Риме @willcummings

А Сэм Деккер со своей женой Оливией провел уикенд в Париже.

Сэм Деккер тоже провел уикенд в Париже @samdek7

Правда, 3 января спортсмены уже начали подготовку к игре Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода». Поболеть за «Локо» можно 11 января в «Баскет-Холле», игра начнется в 17 часов.

- Уже работаем над физическими кондициями, функциональной выносливостью, над защитой и командным взаимопониманием. Даже если бы за эти пару дней кто-то и съел лишнее пирожное, то сейчас, через функциональные тренировки, все быстро наберут необходимую форму. Все ребята здоровы, мотивированы и готовы работать на максимуме, - гарантировал тренер «Локо» Евгений Пашутин.

ГК Кубань

У девушек из гандбольной «Кубани» тоже каникулы оказались весьма короткими. Антонина Скоробогатченко порадовала фотографией из снежного Лаго-Наки.

Антонина Скоробогатченко в Лаго-Наки @t_o_n_y_a_39

А в начале января вся команда собралась на прощальном ужине Ярославы Фроловой, которая продолжит карьеру в «Ростов-Доне».

Прощальный ужин Ярославы Фроловой @yasyafrolova77

8 января «желто-зеленые» уступили ростовчанкам, а впереди 15 января очередной домашний матч против «Уфа-Алисы». Матч в ДС «Олимп» начнется в 19 часов.