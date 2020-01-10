Краснодар – Мальдивы – Дубай: Как спортсмены провели новогодние каникулы
Новогодние каникулы закончились очень стремительно. Кто-то занимался активным отдыхом, другие проводили время в кругу семьи, третьи отправились в путешествие, а некоторым счастливчикам удалось успеть все. К их числу отнесем футболистов «Краснодара», которые активно делились своими перемещениями с подписчиками в соцсетях. Интересно, что маршруты некоторых из них совпали. Среди любимых у спортсменов мест для отдыха – Мальдивы, Бали и Дубай.
ФК Краснодар
Капитан «горожан» Александр Мартынович отправился с семьей на остров Бали. Защитник путешествовал по святым источникам, принимал водные процедуры и присматривал себе рисовую плантацию. Вторую часть отпуска семья Мартыновичей провела в Дубае.
Александр Мартынович @martynovich04
Курс на Бали из Краснодара взял еще один игрок «черно-зеленой» команды. Эквадорец Кристиан Рамирес с семьей отдыхал в компании слонов, посещал местные достопримечательности и наслаждался великолепными видами.
Кристиан Рамирес искал тепло на Бали @cristianramirez1994
Вторую часть отпуска полузащитник провел в Будапеште, не забывая о тренировках.
Виды на Будапешт @cristianramirez1994
Сергей Петров с супругой Кристиной и дочерью Ксенией отдыхал на Мальдивах.
Сергей Петров на Мальдивах @seregapetrov
Там же он мог встретиться с партнером по «Краснодару» и сборной России Юрием Газинским.
Сергей Петров на Мальдивах @seregapetrov
Правда, тот шифровался и указывал в геотеге к теплым снимкам с пляжа родной Комсомольск-на-Амуре, где в это время царил тридцатиградусный мороз.
Юрий Газинский с дочерью @gazinskiy
Прямо с островов семья Газинских отправилась в Дубай, где встречала 2020-й год в хорошей компании.
Юрий Газинский встретил Новый год в Дубае @gazinskiy
В Дубае же в это время оказался еще один игрок «Краснодара» - любимец краснодарских болельщиков и один из лучших российских вратарей Матвей Сафонов.
Матвей Сафонов тоже отдыхал в Дубае @motya_39
Нападающий «быков» Ари поделился фотографиями с озера Жижока, что недалеко от его родной бразильской Форталезы.
Ари отправился с женой Натальей в родную Бразилию @ari_gol1000
Защитник «Краснодара» Урош Спайич встретил Рождество в кругу семьи и поделился фотографией со своим братом из Белграда за традиционным сербским столом.
Урош Спаийч с братом @uros_spajic
Восстанавливающийся после тяжелой травмы француз Реми Кабелла был замечен на многочисленных вечеринках, посидел на красной дорожке в Каннах и сфотографировался на фоне Эйфелевой башни.
Реми Кабелла отправлял приветы из Франции @remycabella
Уже 13 января вся команда соберется в Краснодаре, а 15 числа игроки отправятся на первый сбор в Испанию. Первый официальный матч «Краснодар» проведет на домашней арене 1 марта против «Уфы».
ПБК Локомотив-Кубань
У баскетболистов «Локомотива-Кубани» тоже появился небольшой рождественский отпуск. Уилл Каммингс провел его в Риме.
Уилл Каммингс посетил Колизей в Риме @willcummings
А Сэм Деккер со своей женой Оливией провел уикенд в Париже.
Сэм Деккер тоже провел уикенд в Париже @samdek7
Правда, 3 января спортсмены уже начали подготовку к игре Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода». Поболеть за «Локо» можно 11 января в «Баскет-Холле», игра начнется в 17 часов.
- Уже работаем над физическими кондициями, функциональной выносливостью, над защитой и командным взаимопониманием. Даже если бы за эти пару дней кто-то и съел лишнее пирожное, то сейчас, через функциональные тренировки, все быстро наберут необходимую форму. Все ребята здоровы, мотивированы и готовы работать на максимуме, - гарантировал тренер «Локо» Евгений Пашутин.
ГК Кубань
У девушек из гандбольной «Кубани» тоже каникулы оказались весьма короткими. Антонина Скоробогатченко порадовала фотографией из снежного Лаго-Наки.
Антонина Скоробогатченко в Лаго-Наки @t_o_n_y_a_39
А в начале января вся команда собралась на прощальном ужине Ярославы Фроловой, которая продолжит карьеру в «Ростов-Доне».
Прощальный ужин Ярославы Фроловой @yasyafrolova77
8 января «желто-зеленые» уступили ростовчанкам, а впереди 15 января очередной домашний матч против «Уфа-Алисы». Матч в ДС «Олимп» начнется в 19 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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